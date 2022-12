“María Julia escribe con un ritmo al que sólo detienen dos palabras: nostalgia y melancolía, parece haber perdido la guerra frente al mundo moderno. En La mujer que quiso hacer todo al revés hay personajes que no se atreven a soltar la memoria, el campo, el pasado, los ancestros, las tumbas, la tradición, las cartas perfumadas, escritas y dibujadas a mano”.

“Yo no sé si su estilo es parte del fenómeno de la literatura contemporánea, o de la irreverencia de la escritora que sabe que uno puede hacer lo que quiera con el lenguaje y que hoy se puede escribir novela mezclando todos los géneros”, dijo la guionista y escritora Susana Cato, vía remota.

La autora, quien dijo ser una escritora de calle y no de silla, mencionó que sus personajes no tienen recato en mostrar su vulnerabilidad, no importa si es el más laureado académico (aparecen tres en la historia: un filósofo, un fisiólogo y una economista), o uno del medio rural; ninguno se libra.

Todos tienen el poder de sobreponerse, y lo hacen. Pero ellas, Roberta, Ivana y Marina, llevan la voz cantante y parecen estar hechas de otros cueros.

También mencionó que lo primero que le preguntaron es que si ella es quien quiso hacer todo al revés: “no tuviera yo tanto talento para ir siempre contracorriente, pero sí mis personajes, principalmente ellas, que sin importar el señalamiento del que son presa, van con todo hasta las últimas consecuencias”.

Historias paralelas que corren sin interponerse, personajes que definen claramente su propia voz narrativa, una prosa sencilla y ágil que sólo muestra un arduo trabajo de escritura es lo que encuentro en la arquitectura narrativa de este novela, mencionó Claudia Cárdenas, maestra de español en el Centro de Estudios para Extranjeros, CEPE-UNAM.