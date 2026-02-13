La literatura infantil es un territorio abierto a todas las edades: Carlos Zazueta

La literatura infantil es un género que en México permanece injustamente relegado y debería recibir mayor respaldo y ser impulsado con más fuerza por las instituciones culturales, consideró el escritor Carlos Zazueta.

Durante la presentación de su libro Rafa y su maravilloso viaje submarino, en El Colegio de Sinaloa, el autor señaló que en las librerías de referencia predominan los libros infantiles de autores extranjeros, mientras que la presencia de escritores mexicanos es mínima: “si uno toma al azar diez libros infantiles, ocho o nueve son de autores extranjeros”.

Subrayó que la literatura infantil no es un género menor, sino un territorio abierto a lectores de todas las edades.

Recordó que el hábito de lectura en México es bajo —en promedio, apenas tres libros al año— y que esta cifra continúa disminuyendo, lo que vuelve indispensable fomentar la lectura desde la infancia.

“Quise seguir un camino distinto al de otros escritores. No quise promover mis libros en librerías; preferí llevarlos a las escuelas, porque después de leerles el cuento puedo dialogar con los niños, saber si les gustó, qué cambiarían, qué les provocó la historia”.

Compartió también que esta estrategia de fomento lector nació de un premio italiano de literatura infantil, cuyo rasgo distintivo es que los jueces finales son los propios niños. En una primera etapa, un jurado especializado selecciona los mejores libros, que luego son enviados a las escuelas; tras leerlos, los niños eligen al ganador, convirtiéndose así en protagonistas del proceso literario.

Comparte la historia de Rafa y su maravilloso viaje submarino

La presentación continuó con la participación de César David García, ilustrador del libro, quien explicó el proceso creativo que dio forma visual a la obra.

Asimismo, se contó con la presencia de Natalia Madueño, talentosa cuentacuentos, encargada de interpretar la historia Rafa y su maravilloso viaje submarino.

El evento también tuvo un momento entrañable con la participación de Rafael García, niño protagonista del cuento y sobrino del autor, quien compartió con carisma su felicidad por tener su propia historia, al igual que su hermana, protagonista de otro cuento del mismo autor, Romina y la nube gruñona.