La literatura sobre la violencia en Sinaloa está en proceso, dicen jóvenes autores

La situación de violencia que se vive en Sinaloa es algo que ha afectado a todos los artistas del estado y su obras sobre el tema aun están en proceso, pero a la vuelta de los años veremos la literatura y otras expresiones artísticas que van a surgir de esto, expresaron jóvenes escritores y narradores sinaloenses al participar en los conversatorios sobre Narrativas actuales en Sinaloa y Poesía actual en Sinaloa.

Lo anterior, en dos actividades realizadas en el marco del programa conmemorativo por el 50 aniversario de la fundación de Difocur-Isic, en los que se contó con la participación de Jorge Chavarín, Sonia Higuera y Karen Limón en narrativa, y Cecilia Bojórquez, Alfredo Soto, Anahel Ramírez e Iván Rocha, en el de Poesía, ambas moderadas por Cesia Moreno, en el Centro de Literatura, del Centro Cultural Genaro Estrada.

Jorge Chavarín dijo que es difícil hablar de temas de actualidad y esperar una literatura inmediata; sobre todo en literatura.

“Pienso que es una de las artes que más lleva su tiempo en aparecer y de reconstruir su realidad, aunque sé que varios escritores están escribiendo sobre lo que está pasando en Sinaloa, y la forma en qué contarlo, cómo contarlo y cómo construirlo”.

Sonia Higuera comentó que, desafortunadamente, el eje rector de la narrativa es la violencia, y estamos viviendo un momento en que podemos encontrar varias líneas de la literatura que lo aborda.

“Estamos acostumbrados a la historia de mujeres que siguen determinados ideales y no esperamos que cometan delitos o participen en temas escabrosos, como sucede hoy en muchas novelas de hoy”.

Karen Limón compartió cómo le afectó esta situación en su escritura, aunque justo cuando inició esta ola violenta ya ella “la estaba pasando mal; física y emocionalmente”.

“Y entonces nos cayó esto y ya no escribí nada, no leía, me la pasaba viendo las noticias, no salía, tenía pesadillas, y dejé de escribir durante muchos meses, y hasta hace como un mes volví a hacerlo y me salían cosas medio oscuras, medio siniestras, y ahora me salen más lúdicas, más chistosas”.