La magia de Elvis Presley llegará este sábado al Cinematógrafo Marco Lugo del CMA

El Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes en Mazatlán proyectará este sábado 19 de septiembre la comedia musical Fun in Acapulco (1963), protagonizada por Elvis Presley.

La función gratuita ofrecerá una mirada a la relación entre Hollywood y México.

Dirigida por Richard Thorpe, la obra con Elvis Presley y Ursula Andress fue una producción clave en la etapa de gran popularidad del llamado Rey del Rock and Roll. Representa una pieza de la historia de la relación entre Hollywood y México durante los años sesenta.

La película es un documento de cómo Hollywood construía su propia imagen de México.

Muestra un Acapulco de playas, hoteles, música, romance y espectáculo. Ofrece una cápsula de la imagen turística que el cine estadounidense proyectaba sobre México en los años sesenta.

En la cinta, Elvis interpreta a Mike Windgren, un joven que llega a Acapulco tras perder su empleo. Allí encuentra trabajo en un hotel como salvavidas y artista, y debe superar su miedo a las alturas para participar en los clavados de La Quebrada.

En ese contexto, conoce a Margarita, interpretada por Ursula Andress, y comienza una historia de romance y competencia.

El largometraje combina comedia, romance, canciones y espectáculo turístico. Entre sus momentos recordados se encuentran las interpretaciones musicales de Elvis, incluida la canción “Guadalajara”, que incorpora elementos de la música mexicana al repertorio del artista estadounidense.

El reparto también incluye a la actriz mexicana Elsa Cárdenas y a figuras como Paul Lukas y Alejandro Rey.

La entrada a la proyección será libre, con cupo limitado. Se proyectará en su idioma original con subtítulos en español. El acceso inicia 20 minutos antes de la función por la entrada principal del CMA, ubicada en calle Carnaval S/N, frente a la Plazuela Machado.