La magia de los juguetes cobra vida en ‘La Muñeca Encantada’

La magia del ballet clásico volvió a apoderarse del escenario del Teatro Ángela Peralta con la presentación de La Muñeca Encantada, una producción de la Compañía de Ballet Clásico de la Escuela Municipal de Arte del Centro Municipal de las Artes (CMA).

El elenco estuvo acompañado por la Camerata Mazatlán bajo la dirección del maestro Sergio Freeman.

La función transportó al público a una antigua juguetería donde la fantasía despierta cuando el reloj marca la medianoche.

Con una historia sencilla, accesible para espectadores de todas las edades, la obra relata cómo un niño queda encerrado en una tienda de juguetes y presencia un secreto extraordinario, las muñecas y personajes de distintas nacionalidades cobran vida para protagonizar una celebración llena de danza, color y música.

El ballet, dividido en dos actos, y que tiene sus orígenes en Viena, fue estrenado en 1888 bajo el título Die Puppenfee (The Fairy Doll), con música del compositor austriaco Josef Bayer.

Con el paso de los años, la obra fue enriquecida por versiones posteriores que incorporaron arreglos musicales y nuevas coreografías, convirtiéndose en uno de los títulos más apreciados dentro del repertorio clásico infantil y familiar.

La puesta en escena presentada en Mazatlán conservó ese espíritu encantador ya que en el primer cuadro que estuvo encabezado por Martha Pamela Alcaraz Cuevas, en el papel de la Muñeca Encantada, personaje central de la historia, apareció con un elegante vestido rosa y una delicada tiara que reforzó la imagen de hada y guía de este universo fantástico.

Junto a ella participaron Denisse del Río Acosta como Muñeca de Cuerda; Zela Victoria Osuna como Muñeca Azul; Carlos Cervantes en el papel de Bufón; Gean Lee Panchi como Jester; Tamara Juliette Gamero como Muñeca Austriaca; Manuel Ricardo Hernández como el dueño de la tienda y José Francisco Zamora como el mozo o ayudante.

Las escenas iniciales recrearon el movimiento cotidiano de la juguetería con la participación de niñas, niños y clientas, personajes que aportaron dinamismo a la narración antes de dar paso al momento más esperado: el despertar de los juguetes.

En el segundo cuadro, la fantasía se expandió con la aparición de personajes inspirados en distintas culturas y emociones. Carlos Enrique Fernández interpretó al Arlequín de la Alegría, mientras que Óscar Treto Hevia dio vida al Arlequín de la Tristeza.

A su vez, Pamela Talavera participó como Coneja; Martha Mariana Romero como Muñeca Francesa; Stephany Martínez como Muñeca Española; Andrea Abigail Andrade como Muñeca China; Ángela Vanessa Medina como Muñeca Japonesa; Esmeralda Herrejón Guzmán como Muñeca Húngara y Manuel Ricardo Hernández como Muñeco Húngaro.

Uno de los aspectos más llamativos de la producción fue el vestuario. La mayoría de los personajes lucieron diseños inspirados en la fantasía clásica, con telas brillantes, aplicaciones luminosas y una amplia gama de colores vibrantes.

Las muñecas internacionales portaron vestimentas alusivas a cada nación representada, mientras que algunos personajes complementaron su imagen con antiguos gorros multicolores que reforzaron la atmósfera de cuento.

A nivel técnico, destacó la disciplina y sincronía del cuerpo al bailar, ya que la precisión en la ejecución del baile en puntas, acompañada por la música interpretada durante la función por la Camerata, fue uno de los momentos más celebrados de la velada.

Conforme avanzó la historia y se acercó el amanecer, los juguetes regresaron a sus lugares, preservando el misterio de la noche mágica.

El desenlace fue recibido con prolongados aplausos de los asistentes, quienes reconocieron el trabajo artístico de todo el elenco.

La ovación más emotiva estuvo dedicada a las alumnas que concluyeron sus estudios de Nivel Medio y el Taller de Ballet Clásico dentro de la Escuela Municipal de Ballet, marcando así una noche de celebración doble, el éxito de una producción clásica y el cierre de una importante etapa formativa para varias jóvenes bailarinas.

Graduados

Nivel Medio

Andrea Abigaíl Andrade Ibarra

Zela Victoria Osuna Phillips

Ángela Vanessa Medina Valtierra

Denisse del Río Acosta

Taller Ballet Clásico

Bárbara Díaz Rodríguez

Camila Marie Vázquez Alvarado

Delfina Mariel Ahumada Córtez

Eva Victoria Galindo Escalante

Luz Victoria Armenta Satín

Nicole Arcadia Ortega

Alexander Castro García

Christopher Haniel Tejeda Sánchez

José Francisco Zamora Velarde

José Manuel Audeves Camacho