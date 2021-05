En una ceremonia virtual en la inauguración del Festival Internacional Literario de Dublin, la alcaldesa de esa localidad, Hazel Chu, dijo que Luiselli es la primera autora mexicana y la quinta mujer en ganar el premio fundado hace 26 años.

Luiselli recibió el premio en el Consulado Irlandés en Nueva York, donde reside, difundió excelsior.com.mx.

Algunos títulos finalistas de la edición del Premio Literario Dublín 2021 fueron Hurricane season (Temporada de huracanes), de la mexicana Fernanda Melchor; Girl, woman, other, de la británica Bernardine Evaristo; Apeirogon, del irlandés Colum McCann; On earth we’re briefly gorgeous, del vietnamita-estadunidense Ocean Vuong y The Nickel Boys, del estadunidense Colson Whitehead.