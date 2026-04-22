’La Mochila Danza Festival’ fortalece el arte comunitario en el norte de Sinaloa

LOS MOCHIS._ La Mochila Danza Festival regresa en 2026 como una plataforma artística y comunitaria que articula arte, educación y participación social en escuelas, comunidades y espacios culturales del norte de Sinaloa.

Organizado por Colectivo La Mochila, bajo la dirección del bailarín y coreógrafo Dani Rodríguez, el festival se llevará a cabo del 24 al 26 de abril y reunirá actividades escénicas, pedagógicas y de vinculación comunitaria, con la participación de artistas invitados de Sinaloa y de distintos estados de la República Mexicana.

Más que una serie de funciones, esta edición apuesta por la presencia territorial, la formación y la convivencia comunitaria, con actividades de danza, circo, clown, danza aérea, pintura mural y talleres de prevención de adicciones en escuelas secundarias y foros alternativos del centro de la ciudad de Los Mochis, así como en la comunidad pesquera de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Juan José Ríos.

Dentro de la programación artística destaca la participación del bailarín-clown Diego Vela, originario de la Ciudad de México, quien presentará EnloqueSER, un unipersonal que combina danza, clown y teatro para reflexionar, desde el humor, sobre la valentía de ser diferente. También participarán Vania Benítez, Sahory Muciño y Lilith Torres con Sayomal, una obra de danza contemporánea que explora la conexión entre sus intérpretes a través del vestuario y el movimiento compartido.

Por su parte, Colectivo La Mochila presentará SIXSEVEN (nada y todo por decir), obra del coreógrafo Dani Rodríguez que reflexiona sobre la adolescencia en la vida escolar y cuenta con la participación especial de artistas circenses de Ekos Compañía. Samantha Teuffer Altamirano se sumará a la programación con Subcorriente, una intervención coreográfica de danza contemporánea sobre identidad y resistencia.

“Esta segunda edición está más enfocada en el trabajo de campo, en llegar directamente a los espacios donde hacen falta este tipo de manifestaciones y en asegurar que los contenidos artísticos dialoguen con los contextos donde se presentan. Un ejemplo de ello es Sixseven (Nada y todo por decir), una pieza inspirada en las y los alumnos de la Escuela Secundaria Federal No. 4, en sus andanzas y particularidades. Será muy significativo que puedan verse reflejados en esta obra”, señaló Dani Rodríguez.

En el programa académico, el festival contará con la participación de los Centros de Integración Juvenil Los Mochis, que ofrecerán talleres de prevención de adicciones, actividades para madres y padres de familia, así como espacios de reflexión sobre el bullying, el acoso escolar y la construcción de paz en las escuelas.

A ello se sumará la pinta de un mural colectivo a cargo de Colectivo La Mochila y la maestra Rosalinda V. Ruelas, como memoria visual de lo vivido durante la jornada en la Escuela Secundaria Federal No. 4 de Los Mochis.

La programación continuará con una función de danza multidisciplinaria en esa misma sede, destacando la participación del Grupo de Danza Kuyualim Jiapsa Ye’ye y, más tarde, con una función de danza contemporánea en la Escuela Vocacional de Artes (EVA-Isic), con la participación de agrupaciones locales como Releve Danza, entre otras compañías invitadas.

Uno de los ejes centrales del festival será el trabajo de campo en Lázaro Cárdenas, conocido como El Muellecito, donde se desarrollarán talleres de danza aérea, circo y pintura dirigidos a las infancias y juventudes de la comunidad, así como una función de danza contemporánea con artistas y agrupaciones invitadas.

Esta línea de trabajo reafirma el enfoque territorial del festival, que busca llevar el arte a espacios comunitarios donde el encuentro, la escucha y la participación colectiva resultan fundamentales.

La jornada será posible gracias a la vinculación impulsada con la Universidad Autónoma Indígena de México y al respaldo del gobierno del recién creado municipio de Juan José Ríos.

“Que instituciones como la Universidad Autónoma Indígena de México y el gobierno del recién creado municipio de Juan José Ríos se sumen a este esfuerzo nos confirma que el arte sí puede convertirse en un puente con las comunidades. Eso es lo que buscamos: no llegar de paso, sino sembrar presencia, diálogo y trabajo de campo en el territorio”, expresó el director del festival.

La programación concluirá el domingo 26 de abril con intervenciones de danza contemporánea en el centro de Los Mochis, como parte de una apuesta por llevar el movimiento al espacio público y acercar las prácticas escénicas a nuevos públicos.

Con entrada libre en sus distintas sedes, La Mochila Danza Festival 2026 reafirma su vocación de construir comunidad desde el arte, la escucha y la presencia en el territorio.