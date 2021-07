¿La muchedumbre tiene sentido común?

Hace décadas cuando el gobierno mexicano exploraba la idea de legislar si la población mexicana podría aceptar una ley para usar anticonceptivos, presionado por el Banco Mundial que dirigía entonces Robert McNamara como condición para seguir prestándonos dinero; cinco estudiantes del ITAM por propia iniciativa hicimos una investigación de campo de 4 meses en la CdMx para averiguarlo, los resultados sorprendieron, tanto que el célebre conductor Jorge Saldaña de la TV acudió a entrevistarnos difundiéndolo.

Las modas

Entonces me encontré con una frase que me caló profundamente “una teoría no se pone de moda por las verdades que contiene sino por el número de gentes que se la creen”, Alfred Sauvy un demógrafo francés ¡Qué sabiduría!

En efecto, las modas se ponen de moda por la cantidad de personas que la siguen sin importar la belleza intrínseca o las verdades enunciadas. La gente llega a creer mentiras repetidas mil veces, o crea sus propias verdades o cree en algunas verdades superficiales sin reflexionarlas a fondo. En efecto, las masas siempre han sido y serán manipulables por gente hábil y suelen tener memoria corta cuando son encandilados por promesas que encienden sus esperanzas aunque en el fondo saben que no serán cumplidas pero les fascina oírlas. El Culiacanazo parece confirmarlo en parte.

Y esto sucede en todas las ideologías, desde las fiestas democráticas de las elecciones americanas, hasta las arengas de los caudillos que endulzan los oídos prometiéndoles sacarlos de la pobreza reforzando su imagen de salvadores.

Marxismo renovado

En el Siglo 20 se puso de moda el Marxismo, después pasó de moda por sus estrepitosos y rotundos fracasos y la casi centena de millones de muertes que provocó. Entonces nos convencimos que desaparecía. Para nuestra sorpresa en el Siglo 21 cobró vida disfrazado de la oveja del Populismo o Socialismo, con sus mismos ingredientes: dividir a la población entre buenos y malos, acusar a terceros del fracaso actual, explotar el enojo por los abusos anteriores, prometer justicia, erradicar la corrupción, atacar el Neoliberalismo la causa de todos los males y todas las diatribas diarias usadas como cortinas de humo y para adoctrinar a quienes se dejan.

¿Cómo es posible que algo que no funcionó y ni funcionará porque va en contra de la condición humana al socavar la libertad y sus derechos se vuelva a poner de moda en México, Argentina y Brasil? Debido a Cuba se arraigó en Venezuela, Nicaragua y Bolivia intentando desestabilizar a Colombia y a Chile con revueltas, Ecuador al parecer se liberó.

Me dicen varios peruanos “¿Cómo es posible que aquí con un millón y medio de refugiados venezolanos que huyeron de la miseria, la gente vote por el comunismo y por un profesor de secundaria como presidente? ¿Qué no aprenden, no se dan cuenta? Ya tuvimos comunismo aquí en Perú, por un tiempo padecimos ataques guerrilleros en pleno Lima y toques de queda, vivíamos en la zozobra con los balazos cerca”. En las recientes elecciones por lo pronto ya empezó la fuga de capitales y la devaluación de su moneda, cuando se había mantenido con cierta estabilidad.

La economía de Argentina con su devaluación (de $ 50 2019 a $ 100 y 170 por dólar “blue” a 30 junio ‘21) e inflación del 50.2% va de mal en peor desde que entró Fernández a fin 2019 agravada por la pandemia que ha dejado al descubierto los desaciertos y grandes corrupciones de los Kichner y los peronistas que le dieron al traste a la otrora grandeza Argentina, muchos ahora no saben cómo quitárselo de encima.

¿Sentido común?

¿Lo tiene la muchedumbre? Intrigados, el generalizar impide razonar bien es mejor precisarlo. El nivel educativo, la menor escolaridad facilita la manipulación, entre más pobreza igual, esta se provoca para depender más de las dádivas y del presupuesto federal que somete a los estados y se centraliza en una persona socavando los otros dos poderes.

En las recientes elecciones en el Valle de México la clase media con un mejor nivel educativo votó por el cambio, en cambio en las zonas marginadas el Populismo sigue arraigado y aprueban al presidente pero desaprueban sus políticas, algo que no alcanzamos a digerir. Les habla en su idioma, lo sienten como uno de ellos, se sienten representados, le siguen creyendo, pero la lectura de los hechos y sucesos no termina de abrirles los ojos ni cambiar su opinión, las dádivas influyen, por fin reciben algo después de ser siempre olvidados. Así se instaló el Chavismo.

En la CdMx la gente no aceptó que se les obligara a usar el control natal. Vivir sin libertad y con hambre es insostenible hasta que se harten. Cuba parece despertar, ya veremos.

