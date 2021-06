La música da poesía a mi existencia, asegura Oralia Castro

Para los cantantes no hay mejor manera de comunicarse con el mundo que a través de su voz y es la música la que ha dado poesía a su existencia, aseguró la mezzosoprano Oralia Castro.

Al participar en el programa de radio Entre sonidos y silencios, la cantante compartió que en su familia se decía que, comparada con sus hermanas, ella era quien tenía la voz más fuerte.

En el evento transmitido en Facebook Live a través de las cuentas Radio UAS y Cultura UAS respectivamente, la actual directora del Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado, comentó que desde chicos ya sabemos cuál es nuestra naturaleza.

“Y ahí es donde nos tenemos que quedar; no puedo yo relacionarme de mejor manera, que a través del escenario y con mi voz, creo que eso es lo más fácil para mí”.

Nacida en la ciudad de Guamúchil, donde aprendido a tocar la guitarra desde muy joven, siempre participando en concursos en primaria y secundaria, destacó.

Recuerdo que el maestro Cesáreo Martínez me tenía de solista en el coro, porque se me daba de manera muy natural y me apoyaba bastante, pero había una tendencia en mi ser de escuchar la música de una manera más detallada”, dijo.

“El maestro Sergio del Ángel desde el primer día que me escuchó, me preguntó mi nombre y me dijo que tenía voz para cantar ópera y me dijo que mejor me vocalizaba como soprano y quedé maravillada, y gracias a él decidí dar el paso, inclinarme para este género. A él le debo eso, mi inclinación operística”.

Además, habló sobre la importancia de que los artistas emigren a otras ciudades, en su caso Ciudad de México “Bellas Artes cambió todo en el buen sentido.

“Una ciudad maravillosa donde encuentras de todo, toda la paleta de colores se abre, todos los colores y esas escuelas como la Superior de Música, el haber estado en el Ópera Estudio de Bellas Artes, realmente lo agradezco, es un capítulo muy interesante, como estudiante te quieres comer el mundo, en una ciudad de 180 museos, ves de todo, grandes artistas haciendo su arte en el metro, en los conservatorios, escuelas de artes o música o una plazuela y hay tantas cosas maravillosas y todo eso da un bagaje, un acervo importante y que quererlo o no, suma a la voz”.

Finalmente compartió su experiencia al estar en la faceta de gestora cultural.

“Una llega a esos puestos pensando como artista, pero se va dando cuenta que tenemos que aprender a escuchar y a ver y a gestionar del otro lado del escritorio y es distinto; es interesante todo el aprendizaje, me voy con mucho orgullo porque vimos el nacimiento del Instituto Municipal de Cultura en Salvador Alvarado”.