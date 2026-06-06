$!La música llena de vida el Centro Histórico de Mazatlán

El ambiente del Día de la Música ya se vive en el Centro Histórico de Mazatlán, donde decenas de personas comenzaron a reunirse para disfrutar de las primeras presentaciones artísticas en el escenario instalado sobre la avenida Constitución.

Los encargados de abrir la jornada musical fueron los integrantes del Ensamble Infantil del Centro Municipal de las Artes, quienes, dirigidos por el maestro Miguel Moreno, ofrecieron un repertorio que cautivó a locales y visitantes.

Entre aplausos y un ambiente familiar, niños y jóvenes músicos demostraron su talento, mientras las notas musicales se mezclaban con la alegría de quienes recorrían las calles del primer cuadro de la ciudad.