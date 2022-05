“Siempre me ha gustado la música, en mis recuerdos más lejanos está presente la música y la literatura, es un gusto que tengo desde muy pequeño escribir también canciones y de muy pequeño escribía cuentos”.

Así nació su primer disco “Tanto que perder”, el disco en el que reúne ocho temas: Vivir me cuesta, Entre acordes, Buenas conversaciones, 30 veces al mes, Lugares Nuevos, Oscuridad, Tanto que perder y Canción cerca de mí, que ya están en todas las plataformas digitales.

“La música me ayudó a sostenerme, a sostener las ganas de continuar y no perderme en la locura del encierro”.

“También me puse a escribir una novela para no volverme loco, que afortunadamente ya encontró camino con una editorial, una novela juvenil y posiblemente salga en 2023”.

“Con el confinamiento me replantee varias cosas y una de esas fue por qué no intentarlo, y de ahí viene el título del disco, ‘Tanto que perder’, porque una de las canciones que salió durante la pandemia fue precisamente que cuando uno toma decisiones siempre tiene que valorar lo que gana y lo que pierde, poner la balanza y animarse a hacer las cosas”.

“Estaba solo en mi casa, hablaba nada más con mis papás y hermanos por videollamada, el miedo de que se enfermaran o les pasara algo me generó mucha crisis de ansiedad, trastorno de sueño, estuvo grueso para mí, y como tenía una guitarra vieja que me regaló mi papá, me puse a componer”, comparte.

“En las noches, de pronto en unos ratos libres, agarraba la guitarra y salía una canción y me ponía a tocar covers, todo muy íntimo y personal. A veces subía algún video a las redes sociales, pero hubo un momento en que dije ‘la música ya murió para mí’, en el caso de tocarla, de escucharla no, vendí guitarras, aparatos”.

La familia

Hijo de Arturo Ruiz Romero y Mónica Lindoro, Hernán Arturo recuerda que su gusto por la música surgió de una imagen con su padre.

“A mi papá le encanta la música y desde niño recuerdo las tardes de domingo que se dedicaba a planchar sus camisas y ponía música de Los Apson, del Puma, ese tipo de música, y con un café y me gustaba mucho unirme a él, de pronto yo con café con leche, yo tendría entre 6 y 9 años”.

“El recuerdo que tengo de escuchar música con más cariño es ese, estar con mi papá las tardes de domingo y siempre me gustó crear, me gustaba dibujar, me gustaba hacer cosas artísticas”.

En la época de secundaria escuchaba bandas de rock, de punk, y quería verse como ellos.

División Minúscula, Depeche Mode, Tan Biónica, El cuarteto de Nos, The Beatles, Mötley Crue, Bon Jovi eran sus favoritos.

“Es el camino natural como el del escritor, que empiezas leyendo, después queriendo escribir tus propias historias, en mi caso como músico, escuchando a los artistas y luego queriendo escribir canciones, yo escribía mis propias canciones aun y cuando todavía no sabía tocar guitarra”.

Su padre siempre lo apoyó en el arte, le compró su primera guitarra y su primer bajo, lo llevó a sus clases de teatro y cuando le tocó elegir carrera le preguntó qué era lo que quería ser.

“Estaba la opción de teatro, cine, música... Le dije ‘quiero ser escritor’ y como él estudió Letras, me dijo ‘no entres a Letras porque ahí no te van a enseñar a ser escritor, si quieres serlo ponte a leer, a escribir y entra a un taller literario’ y busca otra cosa que te dé un soporte laboral, económico y como mi hermano estudió derecho, y varios escritores también, me fui por ahí”.

El derecho le gusta, en su momento litigó y actualmente estudia la maestría en Historia, con un tema relacionado con el derecho.