La música puede cambiar vidas: músicos de la Isla de la Piedra

Para los alumnos del Taller de Música Regional del CMA en la Isla de Piedra, las clases de música se han convertido en un refugio de vida y en el inicio de una sólida carrera profesional.

Juan Darío Sánchez ingresó al taller de música del CMA a los 11 años. Se acercó al mundo sonoro inspirado por un primo que tocaba el teclado y el piano. Con una flauta regalada comenzó a aprender de manera autodidacta. Después, en secundaria, su talento fue descubierto por “El Ñaca”, quien le ofreció un clarinete a doscientos pesos.

En los ensayos al instrumento se le caían las piezas, él se las volvía a poner y con ese clarinete remendado avanzó en la música, pero jamás renunció a sus sueños.

Actualmente, a sus 27 años de edad y con más de 16 años de trayectoria, se desempeña como saxofonista solista en bodas, quinceañeras y diversos eventos sociales. Además, ha formado parte de importantes agrupaciones de la región, entre ellas Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, donde inició su carrera profesional a los 16 años.