“La música es muy poderosa, todo el mundo de gente está en la misma frecuencia, brincando, haciendo lo que yo diga que hagan, es una hora de adrenalina intensa. Luego llegan los fans llorando, me abrazan, me dicen ‘Me hiciste el día, yo quería verte y fue algo épico, una experiencia inolvidable’, eso es algo eso es bonito porque tocamos para ellos, es muy lindo que la gente vaya a verte a escuchar lo que llevas meses planeando”.

“A mí me ha hecho una mejor persona desde que me metí a la música, yo creo que tenía 11 años, empecé como percusionista, violinista, luego dj y productora”.

“Me maravilla que me imagino uno de tus festivales, cuál es el máximo de asistentes que has tenido, tu eres experta, sabes llevarlo porque no sé si sigues un guion, yo sigo una partitura”.

“Hay que conocer el mundo de la música, saber de todo, clásico, jazz, electrónica... Me ayudó tener conocimiento del género clásico para llevar a la electrónica, que es un mundo completo distinto, pasé de un Beethoven a un Tiësto es algo loco, de hecho jamás pensé que sería DJ, yo me estaba preparando para entrar a una orquesta, cómo va dando la vida vueltas, fue un proceso extraño que me encantó porque siempre me ha gustado experimentar”, compartió,

Salmón del Real preguntó a la Dj, que si ese paso de un género a otro la diferencia en su medio.

“Sí porque acá son puros DJ, lo que yo hice fue mezclar el violín eléctrico con la música electrónica y eso le gustó a la gente, si no hubiera estudiado no sé dónde estaría hoy, no hubiera existido esto”, aseguró Bo, quien se ha posicionado en el lugar 40 del top 100 de entre los mejores DJ del Mundo, según DJ Mag.

Leticia Clouthier compartió algunas de las inquietudes de los espectadores, entre otras que preguntaban cómo romper con la creencia de que la música clásica es aburrida.

Salmón del Real no dudó en responder que lo que hay que hacer es conocerla.

“Quizás es una impresión, prejuicio, eso lo va a sentir la gente que está lejos de ella, que no la conoce, lo cual es normal, la música de repente es un monstruo, como una novela que no se puede consumir tan rápidamente, no dura un minuto, tiene diferentes capas, podemos intentar romperlo con la divulgación, acercarnos a la gente, yo intento hacerlo un poco, hago artículos y he descubierto que la gente lo agradece, cuando les das una pista, los acercas”, apuntó.

“Eso podemos hacer los artistas, podemos aprender a traducir nuestro lenguaje de sonidos en palabras, crear argumentos para la gente, y tender un puente”.

Sobre la pandemia, el director señaló que tuvo que aprender a utilizar las plataformas para difundir música y Mariana también.

“Fue usar la tecnología, explotarla, armar el escenario en mi cuarto, hacer en vivos, streaming, vender streamings. Es fuerte que te hablen y digan se canceló todo, mi cuerpo se acostumbró a estar en constante movimiento, tuve ataques de pánico, de ansiedad y empecé a hacer de cuatro a cinco streamings por semana, nunca dejé de estar en contacto con los fans”.