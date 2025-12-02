La Navidad iluminará la Plazuela Machado este 5 de diciembre

La ciudad se prepara para recibir la Navidad con un evento que promete llenar de magia y alegría la histórica Plazuela Machado.

Este viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, se realizará el encendido oficial de la Iluminación Navideña de la Machado, organizado por el Gobierno de Mazatlán y el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte.

El momento más esperado de la noche será la iluminación del árbol navideño y la plazuela, que permanecerá decorada hasta el 6 de enero de 2026, convirtiéndose en un punto de encuentro familiar y turístico.

El evento contará con la participación del Coro Guillermo Sarabia, dirigido por el maestro Juan Pablo García, integrado por 21 voces que interpretarán villancicos en español e inglés, incluyendo clásicos como “Hark the herald angels sing”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Feliz Navidad”.

La Plazuela Machado se transformará en un escenario festivo con diversas actividades para toda la familia.Habrá la Villa de Santa Claus, un espacio donde los más pequeños podrán saludar y tomarse fotos con Santa.

Además de que habrá paradores fotográficos, que serán puntos estratégicos para capturar los mejores recuerdos de la temporada.

Autoridades municipales, encabezadas por la Alcaldesa Estrella Palacios, así como la Realeza del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 y aspirantes a los reinados del Carnaval 2026 “Arriba la Tambora”, estarán presentes en la celebración.

El encendido de la iluminación navideña promete marcar el inicio de una temporada llena de luz, música y sorpresas para los mazatlecos y visitantes, reafirmando a la Plazuela Machado como un ícono de tradición y alegría decembrina en la ciudad.