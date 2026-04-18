La nostalgia cobra vida en La Galería Ángela Peralta

Con una galería llena y un ambiente cargado de emociones, la exposición “La Nostalgia del Ayer” abrió sus puertas en la Galería Ángela Peralta, lo que fue un punto de encuentro entre artistas, familiares y amantes de la cultura.

Desde minutos antes de la inauguración, el recinto lució concurrido por amigos y seres queridos de los expositores, quienes acudieron para acompañar este proyecto que durante nueve meses tomó forma entre pinceladas, ideas y recuerdos convertidos en obra.

El acto inaugural contó con la presencia del organizador Rafael Ávila Tirado y Óscar García, director del Instituto de Cultura, quienes encabezaron la ceremonia en la que se destacó el valor del arte como vínculo social y emocional.

Durante su intervención, Ávila Tirado compartió la esencia detrás de la exposición, señalando que el proyecto nació a partir de una reflexión personal sobre la importancia de los recuerdos.

Explicó que, a diferencia de su muestra anterior, centrada en la frivolidad, esta propuesta busca profundizar en la memoria y en la nostalgia como elementos que dan identidad.

“Que sea el arte lo que nos une”, expresó ante los asistentes, visiblemente conmovido por la respuesta del público.

Reconoció el esfuerzo colectivo de los artistas participantes, quienes durante meses trabajaron en piezas que, más allá de lo técnico, transmiten emociones y experiencias de vida.

El organizador también aprovechó el espacio para hacer un llamado a la sociedad a acercarse a la cultura y respaldar las iniciativas artísticas locales, subrayando que el arte representa una vía de sanación y reflexión en tiempos actuales.

La exposición reúne a un amplio grupo de creadores que, a través de distintas técnicas, ofrecen un recorrido visual por escenas cotidianas, paisajes del pasado y fragmentos de la infancia.

Cada obra funciona como una ventana íntima que invita al espectador a detenerse y conectar con sus propios recuerdos.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue el reconocimiento a Jorge Dávila, quien ha respaldado el desarrollo de este tipo de proyectos, así como el agradecimiento al equipo del Instituto de Cultura por abrir espacios para la expresión artística.

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a los expositores, en un gesto que celebró el esfuerzo y la dedicación de quienes dieron vida a la muestra.

“La Nostalgia del Ayer” permanecerá abierta al público hasta el 22 de mayo, ofreciendo a locales y visitantes la oportunidad de sumergirse en una experiencia artística que, más allá de la contemplación, invita a sentir y recordar.

La noche concluyó entre aplausos, fotografías grupales y recorridos por la galería, donde cada pieza comenzó a dialogar con un público que encontró, en el arte, un reflejo de su propia historia.