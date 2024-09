Y especialmente: el próximo dilema de manejar la economía o darle al traste por continuar la 4T. Esto más otras cosas, requieren ajustar las estrategias y ofrecer nuevas soluciones para no salirse del mercado y cuidar la rentabilidad. Pero antes asumamos nuestra realidad.

Marea baja.

Cuando baja la marea se ve otra realidad debajo, la violencia en Culiacán y en muchos estados muestra una realidad que los ciudadanos no hemos terminado de asumir y mucho menos de resolver, pues lo que no se asume no se resuelve bien, esperando que las aguas suban su nivel para volver a “la normalidad”.

Pero esa normalidad se vuelve cada vez más anormal, ahora es normal el terrorismo como el ataque al aeropuerto y aviones del anterior Culiacanazo, los ataques concatenados que hubo en diferentes ciudades con la quema de los Oxxos cerca de la frontera hace años.

¿Casualidad? Los dictadores sudamericanos usan a los narcos como fuerzas de choque contra sus adversarios, Femsa creo nuevas estrategias y cerró ya una planta en Morelos.

La nueva realidad

Muchos no se han percatado que México va por un resbaladizo que se inclinará en la medida en que el próximo gobierno se afiance hasta terminar lo más probable en una dictadura si las cosas siguen así.

Las condiciones claves para el golpe de estado técnico ya empezaron, por eso la prisa de culminar el Poder Judicial, ya anexaron la Guardia Nacional al ejército con lo que tendremos un ejército policial como la Gestapo; vendrán los remates al INE, a la transparencia del gasto público, el INAI, y el mangoneo del poder presidencial a control remoto con su hijo.

¿Y todo esto qué?

Todo esto disminuirá el mermado poder ciudadano y empresarial, flanqueado por un lado por los narcos asediando ciudades y regiones peleando por territorios y por otro, el ejército y el gobierno sin atacarlos a fondo.

Varios amigos míos que han vivido en dictaduras comentan lo duro que es perder libertades y propiedades con amenazas constantes. Los mexicanos no lo creen, los venezolanos juraban que jamás serían como Cuba, los cubanos creyeron que Castro iba a poner democracia.

El mundo al revés

La demagogia crece con una sociedad apática y con baja educación; el actual y futuro régimen se basan en dorar la píldora: se ocultó la realidad y no se castigó a los responsables del Metro, ni se previeron los accidentes siguientes, se mintió en los debates. Tienen las condiciones para gobernar con mano dura, pero sin credibilidad.

Cuidado con los medios

Imposible implantar el socialismo tan desacreditado sin las promesas, las mentiras, las dádivas y los baños de pueblo. La prensa y los medios son indispensables para ello. A los políticos les gusta que los critiquen hasta cierto punto para mantener su popularidad y simular democracia, no soportan la indiferencia. El actual dice tonterías porque todos las comentarán, pero comentar idioteces es idiota.

En la 2ª Guerra los astutos ingleses engañaron a los alemanes transmitiendo varias verdades con algunas mentiras. Lo mismo sucede con algunos periodistas ¿La prueba? muchos líderes de opinión comentaron que no tenía caso votar contra la Revocación de Mandato de López, un botón de expulsión al próximo que no se alinee con el anterior, una amenaza para la que sigue.

Así, los que se estaban dando cuenta de la nueva realidad perdieron la oportunidad de echarlo, muchos otros no votaron y sorprendió gente que no se esperaba favoreciéndolo.

¿En quién podemos confiar?

Fíjate en lo que dicen los periodistas y pon más atención a lo que no dicen. Pronto sucederá lo que pasaba con “Pravda”, el periódico oficial comunista ruso: la gente leía las notas al inverso de lo que decían para saber la verdad. Ya están eliminando a los críticos de opinión del sistema con renuncias y despidos. La dictadura en ciernes pues.

La verdad no peca, pero...

Felicitemos al general de la 3ª región que en Culiacán se sinceró que la paz depende de los narcos, en efecto la “Pax narca” que hemos tendido por intervalos es por los arreglos entre ellos y el gobierno.

El ejército solo los contiene, pero no los ataca a fondo, Ovidio fue soltado por López en una redada mal planeada a propósito, hasta que decididos vinieron por él en su rancho.

Las capturas del Chapo fueron limpias y quirúrgicas como toda operación militar bien planeada. El ejército en Culiacán no convence por eso la gente no confía en el gobierno estatal ni federal, además no impide el enorme robo de autos.

Exigirles cuentas

Mucho menos se combate el lavado de dinero, la sociedad dice: narcos no, pero sí su dinero. Aprendamos: tener a 2 amos trae mucha muerte y daña el progreso. La economía narca es una ficción que impide que la gente estudie, vengan industrias y sea más competitiva. Lavar dinero es fácil.

¿Exigirle al que preside, al ejército y al gobernador que nos defiendan? El ejército recibe órdenes, la cuestión es ¿Quién manda al de arriba?

Exijámosles con presión o nunca nos harán caso.