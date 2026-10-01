La Obra ‘Mika y su Ozo de Peluche’ representará a Sinaloa en Muestra Regional

La obra “Mika y su Ozo de Peluche”, de Intermitente Teatro, fue seleccionada para la Muestra Estatal de Teatro Sinaloa 2026. Representará al estado en la Muestra Regional del Noroeste, que se realizará en Culiacán del 28 al 31 de octubre, abordando las desapariciones forzadas.

El Instituto Sinaloense de Cultura, en nombre del Gobierno del Estado, anunció la selección de la pieza teatral de Intermitente Teatro, bajo la dirección de Zeira Zareth Montes Hernández. Un comité dictaminador, integrado por Luis Bizarro, Esmeralda Aragón y Alberto Rosas, eligió el montaje.

Sinaloa ha enfrentado por años el fenómeno de las desapariciones, una problemática social que afecta a miles de familias. Estas situaciones dejan cicatrices profundas, especialmente en la infancia, impactando el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Este contexto resalta la relevancia de obras que visibilizan esta realidad.

“La obra ‘Mika y su Ozo de Peluche’ aborda, a través de un monólogo multidisciplinario, la historia de una niña que busca a su padre desaparecido, utilizando danza, canto y lenguaje de señas”, explicó Intermitente Teatro.

“Se expone la forma en que las desapariciones forzadas influyen en las infancias, con una historia que se desarrolla en Sinaloa”, señaló la compañía.

“El unipersonal, protagonizado por Zeira Montes, incorpora regionalismos y costumbres del estado, buscando que el público se identifique y reflexione sobre los niños afectados por la pérdida de un ser querido”, añadió.

El montaje es un monólogo multidisciplinario. La protagonista “Mika” busca a su padre desaparecido, usando juego de objetos, danza, canto y lenguaje de señas, acompañada de un oso hormiguero de peluche.

La obra, de más de una hora, se desarrolla en Sinaloa. Expone cómo las desapariciones forzadas influyen en las infancias.

La historia ofrece un mensaje de reflexión. Invita a considerar a los niños que han vivido la experiencia de perder a un ser querido.