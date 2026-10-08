$!‘La obra que sale mal’ llegará a Culiacán para hacer reír

Una obra de teatro que comienza con la promesa de ser un perfecto estreno termina convertida en un desastre. Los actores se olvidan, tropiezan, se equivocan, los objetos caen... Todo sale mal, pero precisamente ahí está la diversión.

Ese es el juego de La obra que sale mal, comedia que se presentará este viernes 9 y sábado 10 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, como parte de la Temporada SAS.

La puesta en escena, que nació en Londres en 2012 a partir de un grupo de jóvenes egresados de una escuela de actuación, se ha convertido en un fenómeno teatral que ha recorrido más de 10 países. En México suma más de 700 funciones y se ha consolidado como una de las propuestas de comedia con mayor permanencia en cartelera.

“Lo que queríamos con esta obra es que las personas, el público de Culiacán, lo disfrutara a través de la risa y pasársela bien”, señaló Míriam Gastélum, directora de la Sociedad Artística Sinaloense.

En un contexto en el que “todo el ruido que hay ahorita en Culiacán forma parte de nuestra cotidianidad”, Gastélum consideró que el teatro también puede convertirse en un espacio para desconectarse y compartir una experiencia colectiva a través del humor.

La historia sigue a una compañía de teatro amateur que se dispone a estrenar Asesinato en la Mansión Haversham, convencida de que todo saldrá perfecto. Sin embargo, los errores comienzan a multiplicarse hasta convertir la función en un caos cada vez mayor.

El actor y director Jerónimo Best, recordó que la versión mexicana se estrenó en 2018 en el Teatro de los Insurgentes, bajo la dirección de Mark Bell, director original de la puesta en escena, y desde entonces se ha mantenido como un espectáculo que el público disfruta por su combinación de actuación, precisión técnica y humor físico.