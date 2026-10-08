$!‘La obra que sale mal’ llegará a Culiacán para hacer reír

Una obra de teatro que comienza con la promesa de ser un perfecto estreno termina convertida en un desastre. Los actores se olvidan, tropiezan, se equivocan, los objetos caen... Todo sale mal, pero precisamente ahí está la diversión.
Ese es el juego de La obra que sale mal, comedia que se presentará este viernes 9 y sábado 10 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, como parte de la Temporada SAS.
La puesta en escena, que nació en Londres en 2012 a partir de un grupo de jóvenes egresados de una escuela de actuación, se ha convertido en un fenómeno teatral que ha recorrido más de 10 países. En México suma más de 700 funciones y se ha consolidado como una de las propuestas de comedia con mayor permanencia en cartelera.
“Lo que queríamos con esta obra es que las personas, el público de Culiacán, lo disfrutara a través de la risa y pasársela bien”, señaló Míriam Gastélum, directora de la Sociedad Artística Sinaloense.
En un contexto en el que “todo el ruido que hay ahorita en Culiacán forma parte de nuestra cotidianidad”, Gastélum consideró que el teatro también puede convertirse en un espacio para desconectarse y compartir una experiencia colectiva a través del humor.
La historia sigue a una compañía de teatro amateur que se dispone a estrenar Asesinato en la Mansión Haversham, convencida de que todo saldrá perfecto. Sin embargo, los errores comienzan a multiplicarse hasta convertir la función en un caos cada vez mayor.
El actor y director Jerónimo Best, recordó que la versión mexicana se estrenó en 2018 en el Teatro de los Insurgentes, bajo la dirección de Mark Bell, director original de la puesta en escena, y desde entonces se ha mantenido como un espectáculo que el público disfruta por su combinación de actuación, precisión técnica y humor físico.
“Vienen a reírse de nosotros. Vienen a reírse de nosotros, no con nosotros. Nosotros sufrimos una tragedia en escena”, dijo.
“La obra que sale mal” utiliza recursos del clown, con referencias a figuras como Charlie Chaplin y Buster Keaton, donde el error se convierte en el principal motor de la comedia y los personajes deben enfrentarse a él una y otra vez, añadió.
Para Miguel Tercero, integrante del elenco, una de las virtudes de la puesta es que puede disfrutarse en familia y por espectadores de distintas edades.
“Este espectáculo tiene la gran virtud de que es infalible para todo el público. Cuando les digo para todo el público es en serio, de todas las edades, de cualquier estado de ánimo”, comentó.
El actor señaló que uno de sus mayores entusiasmos es que la obra pueda ser para algunos espectadores su primer acercamiento al teatro.
“Me entusiasma mucho pensar que con esta obra la gente se enamora del teatro y no lo suelta y quiere regresar y regresar”, expresó.
Víctor Oliveira, quien también forma parte del elenco, reconoció que incluso los propios actores han terminado contagiados por la situación cómica de la obra.
“Cuando vi mis primeras funciones, me reí varias veces en el escenario, generando estos problemas con la producción”, contó entre risas.
La precisión es, precisamente, uno de los retos de la puesta. Cada accidente, caída, objeto que se rompe o elemento que falla debe estar perfectamente coordinado entre actores y equipo técnico para que el aparente desastre funcione como parte de la comedia.
“Es una obra muy precisa que requiere de toda nuestra atención completa en escena. Es una coordinación de relojito entre el equipo técnico y nosotros”, explicó Best.
Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó que el teatro permite transitar por distintas emociones y consideró que esta obra representa una oportunidad para que el público de Culiacán disfrute de una propuesta que ya ha encontrado eco en escenarios nacionales e internacionales.
“La obra que sale mal” cuenta también con la participación de actores que han formado parte de distintas etapas de la producción mexicana, entre ellos Ari Albarrán, Juan Carlos Medellín y Daniel Ortiz.
Durante la presentación, Daniela Moreno, representante de Grupo BIZ, destacó la colaboración con la SAS para acercar este tipo de actividades a sus colaboradores y al público.
Gastélum agregó que uno de los objetivos de la SAS es mantener en Culiacán una oferta teatral que permita al público acceder a producciones que habitualmente tienen temporadas en la Ciudad de México.
Boletos
Los boletos pueden adquirirse en la página de la Sociedad Artística Sinaloense y a través de WhatsApp, en el número 667 101 5760. Algunas localidades ya se encuentran agotadas.