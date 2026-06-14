La obra ‘Tenemos que hablar’ reafirma su lugar en la escena teatral mazatleca

Con una historia que invita a reflexionar sobre las palabras que se dicen y aquellas que permanecen pendientes, la obra musical “Tenemos que hablar” regresó al escenario del Teatro de la UAS, donde confirmó su consolidación como una de las propuestas independientes más destacadas de la escena cultural local.

Bajo la dirección de Eduardo Tapia, el montaje ofreció una función en la que la música en vivo y el trabajo actoral se integraron para dar vida a una narrativa centrada en las relaciones humanas, los vínculos afectivos y la importancia de la comunicación.

A lo largo de la presentación, el público transitó entre momentos de humor y pasajes de mayor carga emotiva, identificándose con situaciones cotidianas que forman parte de la experiencia humana.

La cercanía de los personajes y la sensibilidad de la historia favorecieron una conexión inmediata con los asistentes.

Uno de los elementos distintivos de la puesta en escena fue la presencia permanente de músicos en vivo, recurso que enriqueció la atmósfera del espectáculo y aportó mayor intensidad a las distintas escenas.

La combinación de actuación y ejecución musical permitió mantener un ritmo dinámico durante toda la función.

El elenco, integrado por Martín Irigoyen, Gabriela Gordián, Rode Ríos, Daniela Cortés, Regina Walter y Alonso Caro, destacó por su entrega escénica y por la construcción de personajes que lograron sostener la atención del público de principio a fin.

Con más de dos años de trayectoria y diversas presentaciones en su recorrido, “Tenemos que hablar”, continúa fortaleciendo su presencia dentro del teatro independiente de Mazatlán, apostando por el talento local y por una propuesta artística que ha encontrado eco entre distintas generaciones de espectadores.

La función concluyó entre prolongados aplausos y comentarios favorables de los asistentes, una respuesta que confirma la vigencia de la obra y su capacidad para seguir conectando con nuevas audiencias dentro de la oferta cultural del puerto.