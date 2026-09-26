La ópera hace suyo el Teatro Ángela Peralta

La ópera tiene esa particular manera de convertir un escenario en un espacio donde la música y la voz cuentan historias. La noche del viernes, el Teatro Ángela Peralta fue testigo de ello, cuando las voces de Vanessa Gama y Rosa Ferreiro se encontraron con los sonidos de la Camerata Mazatlán para ofrecer una velada dedicada al repertorio lírico.

Con “Amamos la Ópera, rumbo a los grandes escenarios” inició la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026, en una presentación en la que las arias, oberturas e intermezzos llevaron al público por distintas obras y estilos de la tradición operística.

Desde las primeras notas, la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro mazatleco Enrique Patrón de Rueda, ocupó el escenario del máximo recinto cultural del puerto para acompañar a las dos intérpretes.

La soprano Vanessa Gama y la mezzosoprano Rosa Ferreiro, quienes lucieron elegantes vestidos, compartieron con el público la fuerza de sus voces, de sus registros medio y grave, con un color aterciopelado que contrastó y se complementó a lo largo de la noche con el sonido de los instrumentos.

El concierto abrió con la Obertura de Semiramide, de Gioachino Rossini, obra que dio paso a una primera parte dedicada a fragmentos de esta ópera. Gama interpretó Bel raggio lusinghier, mientras que Ferreiro hizo lo propio con Ah quel giorno ognor rammento.

Ambas voces se encontraron después en Serbami ognor, en uno de los momentos en que las intérpretes compartieron escenario.

La Camerata continuó con el Intermezzo de Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, pieza que permitió al público disfrutar de la sonoridad orquestal antes de regresar a las voces con A vos jeux mes amis, de la ópera Hamlet, de Ambroise Thomas, interpretada por Vanessa Gama.

Rosa Ferreiro retomó el escenario con Da chas nastal, de La doncella de Orleans, de Piotr Tchaikovsky, cerrando así la primera parte del concierto antes del intermedio.

Tras el descanso, la música regresó con la Obertura de la opereta El murciélago, de Johann Strauss II, para continuar con uno de los momentos centrales de la noche, los fragmentos de Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns.

En esta parte, Rosa Ferreiro interpretó Amour viens aider ma faiblesse y Mon coeur s’ouvre à ta voix, piezas en las que la mezzosoprano mostró nuevamente la amplitud y profundidad de su registro, acompañada por la Camerata Mazatlán.

El cierre de la velada estuvo a cargo de Vanessa Gama con fragmentos de La sonnambula, de Vincenzo Bellini. La soprano interpretó Care compagne / Come per me sereno, del Acto I, y posteriormente Ah non credea mirarti / Ah non giunge, correspondientes al Acto II.

En esta parte, la joven interpretó de manera magistral la aria, esto ante la magnífica guía de su profesor Patrón de Rueda, que al final le indicó exactamente donde entrar para que saliera a la perfección su interpretación, lo que el público agradeció con fuertes aplausos.

Así, entre las voces de las solistas y el acompañamiento de los músicos, el Teatro Ángela Peralta se convirtió durante la noche en un escenario para recorrer algunas de las páginas más reconocidas de la ópera.

La Camerata Mazatlán y las dos cantantes ofrecieron una presentación en la que la música orquestal y el canto lírico ocuparon el centro de la velada, ante un público que acudió al recinto para ser parte del inicio del Festival Cultural Mazatlán 2026.

Reconocimiento

Como parte de la velada, se realizó también la entrega de reconocimientos a los artistas que participaron en el Día de la Música, en agradecimiento por su contribución a esta celebración y por sumarse con su talento a las actividades culturales del puerto.

Durante el concierto también se proyectaron imágenes de personas que, a lo largo de varias décadas, han contribuido al impulso y desarrollo de la cultura en Mazatlán.

El homenaje visual permitió recordar a quienes desde distintos ámbitos han dejado huella en la vida cultural del puerto y han sido parte de su historia artística.