La OSSLA brindará homenaje sinfónico a la Mujer

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes conmemorará el Día Internacional de la Mujer, con el concierto “Herencia de Luz: Homenaje Sinfónico por el Día de la Mujer”, en dos fechas: el jueves 5 a las 18:00 horas y el domingo 8 de marzo a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, con entrada libre.

Con la participación como director huésped del maestro Armando Pesqueira, la agrupación ofrecerá un programa que dialoga con la memoria, la sensibilidad y la trascendencia artística, en sintonía con una fecha de profunda significación histórica.

El 8 de marzo no es un día de celebración, sino de memoria y reflexión. Se conmemora la lucha de generaciones de mujeres que han impulsado transformaciones sociales fundamentales y que continúan trabajando por la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de sus derechos. Desde el ámbito cultural, la música se convierte en un espacio de conciencia y acompañamiento a esta causa.

El programa abrirá con el Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, obra emblemática del impresionismo musical que destaca por su atmósfera evocadora y su refinada orquestación. Posteriormente, se interpretará Perenne Mar, de la compositora Estella Cabildo, pieza contemporánea que aporta una voz femenina al repertorio y que, desde su fuerza expresiva, dialoga con la permanencia, la profundidad y el movimiento.

Con este programa, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso del Instituto Sinaloense de Cultura con la promoción de la igualdad, la inclusión y la visibilización del talento femenino en la vida artística y cultural.

La invitación está abierta a todo público para asistir a esta experiencia musical que propone, a través del arte, un momento de reflexión colectiva.