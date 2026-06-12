La OSSLA cautiva al público con ‘Rachmaninov Reloaded’

En una velada donde la emotividad y la maestría musical se fusionaron por completo, la Orquesta Sinfónica Sinaloense de las Artes se presentó con gran éxito en el Museo de Arte de Sinaloa con el concierto titulado “Rachmaninov Reloaded”.

El evento, que formó parte del Programa 10 de la exitosa Temporada de Primavera 2026, estuvo dedicado en su totalidad a la monumental Sinfonía No. 2 en Mi menor, Op. 27 de Serguéi Rachmaninov, una de las obras más demandantes y célebres del repertorio romántico tardío, la cual cobró vida de manera magistral en el recinto cultural del Instituto Sinaloense de Cultura.

La gala musical contó con la participación del maestro Salvador Vázquez, quien por segunda semana consecutiva fungió como director huésped y guio a la agrupación sinaloense con una energía y precisión que mantuvieron al público cautivo de principio a fin.