La OSSLA cautiva al público con ‘Rachmaninov Reloaded’

En una velada donde la emotividad y la maestría musical se fusionaron por completo, la Orquesta Sinfónica Sinaloense de las Artes se presentó con gran éxito en el Museo de Arte de Sinaloa con el concierto titulado “Rachmaninov Reloaded”.
El evento, que formó parte del Programa 10 de la exitosa Temporada de Primavera 2026, estuvo dedicado en su totalidad a la monumental Sinfonía No. 2 en Mi menor, Op. 27 de Serguéi Rachmaninov, una de las obras más demandantes y célebres del repertorio romántico tardío, la cual cobró vida de manera magistral en el recinto cultural del Instituto Sinaloense de Cultura.
La gala musical contó con la participación del maestro Salvador Vázquez, quien por segunda semana consecutiva fungió como director huésped y guio a la agrupación sinaloense con una energía y precisión que mantuvieron al público cautivo de principio a fin.
Previo al concierto, el director compartió algunos comentarios en torno a esta sinfonía del compositor ruso, quien al escribir su primera sinfonía fue un auténtico desastre y en el caso de la segunda, permitió sacarlo desde la más profunda oscuridad y en este caso, vino a traer a los sinaloenses un mensaje de luz y esperanza.
La Sinfonía No.2 de Rachmaninov, consta de cuatro movimientos, Largo – Allegro moderato, en mi menor, Allegro molto, en la menor, Adagio, en la mayor y Allegro vivace, en mi mayor, con una duración aproximada de una hora en la que el público se mantuvo atento y expectante tanto en la planta en las sillas colocadas en el patio, como en la planta alta del museo.