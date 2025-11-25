La OSSLA celebra 25 Años con Gordon Campbell, su director fundador

Con dos conciertos dirigidos bajo la batuta de su director fundador, el maestro Gordon Campbell, como invitado, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes celebró 25 años de su fundación.

Los conciertos “Cuadros para una exposición”, de Modest Mússorgski, se llevaron a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio, ante familias que se reunieron para celebrar a la OSSLA.

Ahí, Campbell, galardonado recientemente con el Premio Sinaloa de las Artes, recordó el momento en que decidió incluir esta famosa pieza para celebrar los primeros 15 años de la orquesta en el Palacio de Bellas Artes.

Explicó que la suite contiene todo lo que puede ser una orquesta sinfónica, y es una obra genial en muchos sentidos, además de retadora pero muy divertida.

La obra está basada en diez pinturas del pintor Victor Hartmann, amigo del compositor, quien había fallecido.

A lo largo de la pieza, se pueden encontrar cuadros de corte realista y otros fantásticos: desde un pleito entre mercaderes en “El Mercado de Limoges”, hasta la cabaña sobre patas de gallina de la bruja Baba Yaga; desde los polluelos que pugnan por romper el cascarón hasta la Gran Puerta de Kiev; y desde las andanzas de un gnomo hasta un viejo castillo. Entre cuadro y cuadro, se intercala el famoso “Promenade” o paseo por la galería.