La OSSLA enciende el ‘Fuego ibérico’ en el Masin

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó en el Museo de Arte de Sinaloa el concierto Fuego ibérico, correspondiente al Programa 9 de la Temporada Primavera 2026.

En una noche en la que el Masin lució de gala, su patio central reunió a un público diverso y a más de 40 músicos sobre el escenario para disfrutar de un recorrido por algunos de los paisajes sonoros más representativos de Andalucía.

Con la presencia como director huésped del maestro Salvador Vázquez, originario de Málaga y actual director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba, la agrupación ofreció un programa dedicado a dos de los grandes exponentes de la música española del Siglo 20: Manuel de Falla y Joaquín Turina, cuyas obras reflejan la riqueza cultural, la fuerza expresiva y los colores sonoros de la tradición andaluza.