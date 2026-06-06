La OSSLA enciende el ‘Fuego ibérico’ en el Masin

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó en el Museo de Arte de Sinaloa el concierto Fuego ibérico, correspondiente al Programa 9 de la Temporada Primavera 2026.
En una noche en la que el Masin lució de gala, su patio central reunió a un público diverso y a más de 40 músicos sobre el escenario para disfrutar de un recorrido por algunos de los paisajes sonoros más representativos de Andalucía.
Con la presencia como director huésped del maestro Salvador Vázquez, originario de Málaga y actual director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba, la agrupación ofreció un programa dedicado a dos de los grandes exponentes de la música española del Siglo 20: Manuel de Falla y Joaquín Turina, cuyas obras reflejan la riqueza cultural, la fuerza expresiva y los colores sonoros de la tradición andaluza.
Previo al concierto, Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión y Promoción de la Cultura del ISIC, dio la bienvenida al público y compartió una introducción a las obras que integrarían la velada. Durante su intervención explicó que el programa reunía composiciones inspiradas en la identidad cultural andaluza y en el nacionalismo musical español, corriente que buscó trasladar a la música los paisajes, tradiciones y expresiones populares de esa región.
La primera parte estuvo dedicada a las Suites No. 1 y No. 2 de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, obra inspirada en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón.
Con una interpretación llena de energía y color orquestal, la OSSLA dio vida a esta partitura que retrata, con humor y vitalidad, escenas de la vida popular española y que es considerada una de las obras cumbre del repertorio sinfónico de su país.
Posteriormente, la agrupación interpretó Danzas fantásticas, de Joaquín Turina, una obra que evoca distintos estados de ánimo y ambientes inspirados en Andalucía. A través de una escritura orquestal rica en matices, la música transitó entre momentos de contemplación, lirismo y celebración, manteniendo cautiva la atención de los asistentes.
El concierto concluyó con la Sinfonía sevillana, también de Turina, una obra de carácter descriptivo que recrea diversos escenarios de Sevilla y que permitió a la OSSLA desplegar toda la amplitud de su sonoridad.
Bajo la conducción de Vázquez, cada movimiento fue revelando imágenes musicales llenas de elegancia y dinamismo, desde los paisajes urbanos y los paseos por el río Guadalquivir hasta el ambiente festivo de una celebración popular andaluza.
La respuesta del público fue cálida y atenta durante toda la presentación. Las y los asistentes siguieron con interés cada una de las obras y reconocieron con aplausos el trabajo de la OSSLA y del maestro Salvador Vázquez al término del concierto, en una velada que permitió apreciar la riqueza y diversidad del repertorio sinfónico español.