$!La OSSLA presenta ‘Espíritu del Norte’ bajo la batuta del español Gustavo Sánchez

La velada abrió con la Obertura de la Gran Pascua Rusa, Op. 36, del compositor Nicolai Rimsky-Korsakov, obra de gran riqueza orquestal que permitió lucir el colorido y la energía del conjunto sinaloense desde los primeros compases.

En el Teatro Pablo de Villavicencio, el público disfrutó de un programa que incluyó grandes obras del repertorio musical universal.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes compartió el espíritu del norte con los sinaloenses, bajo la batuta del director español Gustavo Sánchez, que fue invitado, en el cuarto programa de la Temporada de Primavera.

El español Gustavo Sánchez, que fue el director de orquesta invitado, en el cuarto programa de la Temporada de Primavera de la OSSLA.

El español Gustavo Sánchez, que fue el director de orquesta invitado, en el cuarto programa de la Temporada de Primavera de la OSSLA. ( )

Posteriormente, el público disfrutó del Intermedio de Goyescas, de Enrique Granados, una pieza de carácter íntimo y expresivo que contrastó con la apertura, destacando la sensibilidad interpretativa de la orquesta.

Como cierre del programa, se interpretó la Sinfonía No. 5 en Mi bemol mayor, op. 82 de Jean Sibelius, considerada una de las obras cumbre del repertorio sinfónico del Siglo 20.

Bajo la dirección de Sánchez, la OSSLA logró una ejecución sólida y matizada, particularmente en los pasajes finales, donde la tensión acumulada desembocó en una conclusión de gran fuerza.

El público se mantuvo atento durante toda la presentación, siguiendo con interés cada una de las obras y disfrutando del programa en su conjunto, en una velada que reafirmó la calidad interpretativa de la agrupación.

El concierto se repetirá este domingo 03 de mayo, a las 12:30 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, con entrada libre en la planta alta y 100 pesos el costo de entrada VIP en la planta baja. Boletos a la venta en la taquilla del teatro.