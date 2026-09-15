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La OSSLA presentará el jueves 17 la ‘Sinfonía en Carmesí’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrece dos funciones en el Teatro Pablo de Villavicencio. Contará con la dirección de Joachim Gustafsson y la flautista Desirée Antonio Rivera como solista
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/09/2026 12:23
15/09/2026 12:23

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará “Sinfonía en Carmesí” con el director Joachim Gustafsson y la flautista Desirée Antonio Rivera, en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán.

El programa contempla la interpretación de obras de Haglund, Lomán y Dvořák. Las funciones están programadas para este jueves 17 de septiembre a las 18:30 horas y el domingo 20 de septiembre a las 12:30 horas. La entrada será libre en las áreas de planta alta y mezzanine, mientras que el acceso VIP en planta baja tendrá un costo de $100 pesos.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes es una institución cultural de Culiacán dedicada a la difusión de la música clásica. Desde su fundación, ha presentado diversas temporadas con invitados nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo artístico y educativo de la comunidad. Su sede es el Teatro Pablo de Villavicencio.

Joachim Gustafsson, director de orquesta sueco, ha dirigido agrupaciones a nivel internacional durante varias décadas. Su formación incluye estudios de dirección y composición. Ha colaborado con solistas y orquestas.

Desirée Antonio Rivera, flautista nacida en Xalapa, inició sus estudios de flauta transversa a los 7 años. Es egresada de la Licenciatura en Ejecución de Instrumentos Orquestales por el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.

Ha tomado clases maestras con flautistas y obtenido primeros lugares en certámenes como el Concurso de Solistas de la OSISMEV (2022), el Concurso de Solistas de la OSJEV (2024) y el Concurso Jóvenes Talentos (2024). Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Azteca y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Actualmente, se desempeña como flautista principal de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

La entrada para las áreas de planta alta y mezzanine del Teatro Pablo de Villavicencio será libre. El acceso en planta baja tendrá un costo de 100 pesos.

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