La OSSLA presentará el jueves 17 la ‘Sinfonía en Carmesí’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará “Sinfonía en Carmesí” con el director Joachim Gustafsson y la flautista Desirée Antonio Rivera, en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán.

El programa contempla la interpretación de obras de Haglund, Lomán y Dvořák. Las funciones están programadas para este jueves 17 de septiembre a las 18:30 horas y el domingo 20 de septiembre a las 12:30 horas. La entrada será libre en las áreas de planta alta y mezzanine, mientras que el acceso VIP en planta baja tendrá un costo de $100 pesos.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes es una institución cultural de Culiacán dedicada a la difusión de la música clásica. Desde su fundación, ha presentado diversas temporadas con invitados nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo artístico y educativo de la comunidad. Su sede es el Teatro Pablo de Villavicencio.

Joachim Gustafsson, director de orquesta sueco, ha dirigido agrupaciones a nivel internacional durante varias décadas. Su formación incluye estudios de dirección y composición. Ha colaborado con solistas y orquestas.

Desirée Antonio Rivera, flautista nacida en Xalapa, inició sus estudios de flauta transversa a los 7 años. Es egresada de la Licenciatura en Ejecución de Instrumentos Orquestales por el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.

Ha tomado clases maestras con flautistas y obtenido primeros lugares en certámenes como el Concurso de Solistas de la OSISMEV (2022), el Concurso de Solistas de la OSJEV (2024) y el Concurso Jóvenes Talentos (2024). Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Azteca y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Actualmente, se desempeña como flautista principal de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

La entrada para las áreas de planta alta y mezzanine del Teatro Pablo de Villavicencio será libre. El acceso en planta baja tendrá un costo de 100 pesos.