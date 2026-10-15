$!La OSSLA rinde homenaje a Arturo Márquez e inicia los festejos por sus 25 años

En el teatro Pablo de Villavicencio, la OSSLA, bajo la dirección del maestro Arturo Da Costa, rindió homenaje a uno de los compositores más destacados de la música mexicana contemporánea, cuya obra explora los vínculos entre las tradiciones populares y la música académica, en una búsqueda creativa que ha dado proyección internacional a su trabajo.

Con los ritmos y la riqueza sonora de los danzones de Arturo Márquez, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes abrió en Culiacán el Festival Cultural Sinaloa 2026 e inició la celebración de su 25 aniversario, en un espectáculo que reunió además a las compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura.

Arturo Márquez felicita a la OSSLA por su aniversario

Al inicio del concierto, el 5 de la Temporada Otoño de la OSSLA, transmitieron un video con un mensaje del compositor en el que expresó su reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, a su director titular, Alexandre Da Costa, y a todas las personas involucradas en el proyecto musical, con motivo de los 25 años de trayectoria de la agrupación.

“Quisiera mandarles muchas felicitaciones a la Orquesta de las Artes de Sinaloa, a su director titular Alexandre Da Costa, a todos los que están involucrados en este proyecto, porque están cumpliendo 25 años de experiencia musical”, expresó.

Márquez también agradeció al Festival Cultural Sinaloa 2026 por incluir un programa dedicado a su obra y dijo sentirse honrado por la selección del repertorio.

“Me siento muy honrado, han escogido un programa que representa esta búsqueda y esta lucha por encontrar la fusión entre la música tradicional popular con la música académica”, señaló.

El compositor manifestó su deseo de encontrarse próximamente con los músicos y artistas participantes, al tiempo que les deseó lo mejor para este concierto especial y dijo que estaría pendiente de sus resultados.

Da Costa dio la bienvenida al público, destacando la importancia que este espectáculo dedicado a Márquez tiene para ellos.

“Nosotros hablamos el idioma de la música clásica, pero el maestro Márquez ha podido integrar todos los colores de México y de Latinoamérica en una música maravillosa que compartimos hoy con ustedes”.

El programa abrió con Conga del Fuego Nuevo, una obra de gran fuerza rítmica que dio paso a un recorrido por los danzones de Arturo Márquez, con la interpretación del Danzón No. 4, Danzón No. 5, Danzón No. 3, Danzón No. 6 y Danzón No. 9, en una secuencia permitió apreciar la riqueza sonora y la diversidad expresiva de estas composiciones, en las que el lenguaje sinfónico dialoga con los ritmos y la tradición popular.

El repertorio incluyó también Alas (a Malala), obra dedicada a Malala Yousafzai, activista paquistaní defensora del derecho de las niñas a la educación, antes de cerrar con el emblemático Danzón No. 2, una de las composiciones más reconocidas de Márquez, que se ha convertido en referente de la música mexicana contemporánea en los escenarios internacionales.

Y mientras la OSSLA interpretaba los danzones, en el escenario otras expresiones artísticas compartían. Participaron la Compañía Danza Joven de Sinaloa, dirigida por Carlos Zamora, alumnos de la licenciatura en Danza contemporánea de la Escuela Superior de Artes José Limón, la Compañía Folclórica Sinaloense, encabezada por Olimpia Chávez Arce así como el Coro de Ópera de Sinaloa, dirigido por Marco Antonio Rodríguez Badillo, y el Taller de Ópera de Sinaloa, bajo la dirección de José Manuel Chú.

La participación de estas agrupaciones amplió el encuentro musical hacia otros lenguajes escénicos, con el canto operístico, la danza contemporánea y las expresiones tradicionales.