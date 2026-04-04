La paradoja del sufrimiento

“Ninguno se conoce bien si no ha sufrido”, el problema es atorarnos en el sufrimiento y qué tanto mejoramos con él.

Sin rollos

Si comprendiésemos de verdad la diferencia entre el dolor y el sufrimiento se notaría: le encontraríamos sentido al dolor por lo tanto dolería menos, seríamos más relajados, menos encerrados en nosotros mismos, menos complicados, menos amargados, más agradecidos, más humildes y serviciales, viviríamos más el presente y sobre todo tendríamos más paz en las dificultades.

No se trata de aprender a no sufrir, sino de aprender del sufrimiento. Ese gran maestro despreciado que nos señala cargar la cruz pero la arrojamos, haciendo así más pesado el caminar, porque quien desprecia la cruz carga más cruces en la espalda.

El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional dependiendo que tan necios seamos. Sucede una paradoja con el sufrimiento, por un lado lo evitamos y por otro vivimos inmersos en él sin darnos cuenta. Basta examinarse de qué lado oscila más la balanza entre él y la felicidad en el día a día...

El sufrimiento atrapa

Al estar culpándonos, al estar resentidos, al odiar, maldecir, querer vengarnos, con los remordimientos, sentirnos menos o creernos más, depender de la opinión de otros, hablar mal de ellos, no sentirnos valorados, despreciados, la indiferencia, sentirnos la víctima y ser victimario, la lista es larga.

Nos libera

Y quita un enorme peso de la espalda al abrazar lo que odiamos de nosotros y tememos descubrir, al perdonarnos continuamente, al perdonar de corazón a otros y al sentirnos perdonados, al ser misericordiosos, ver lo positivo, amarlos tal como son no como quisiéramos, respetarlos así, servirles, ayudarles sin esperar a cambio, cumplir bien con el deber, al vencernos en cosas pequeñas.

Aprovechemos

Estos días excepcionales de semana santa para examinarnos a la luz de las grandes verdades que caminan al lado: la muerte, la enfermedad, el dolor, entre ellas:

¿Qué tanto estamos preparados para la eternidad? ¿A qué o a quienes vivimos aferrados con el corazón atado? ¿Qué debemos soltar para vivir ligeros y libres? ¿Qué o quién es nuestro verdadero Dios?

Quien aprende a convivir con las espinas inevitables descubre su grandeza interior. Abundan los héroes en los hospitales. Nelson Mandela supo que si no perdonaba de corazón a quienes lo humillaron y forzaron por 27 años en la prisión, seguiría preso estando libre.

No le temas al silencio, busca esa soledad que es buena consejera porque nos revela los pendientes existenciales y permite examinarnos ante el creador.

Un ladrón de vida

Al sufrir largamente no todos obtienen el diploma de la paz mental, es también una espada afilada que hiere y puede pervertir el corazón. A veces resulta insoportable, comprendamos y no juzguemos.

Al padecerlo puede anestesiar el gozo de vivir y de sentirse bien aunque haya dificultades. Quizás el peor sufrimiento es el auto infligido, ese que sigue una arraigada costumbre de estarse fastidiando, como si obedeciese a un mandato imperioso íntimo de hacerse daño. Un círculo vicioso de desamor cuando estamos hechos para amarnos y amar al prójimo.

La neurociencia descubrió que el sufrimiento es una adicción, y como tal busca alimentarse a sí mismo, recopilando las malas noticias, la nota roja y la política por ejemplo, rumiando pensamientos negativos en la mente. Es dibujada en las historietas como una nube con rayos encima de la cabeza.