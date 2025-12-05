La Plazuela Machado brilla con el encendido de la Navidad 2025

La Plazuela Machado se transformó en un escenario lleno de luz, música y espíritu festivo durante el encendido oficial de la “Iluminación Navideña de la Machado”.

El evento fue encabezado por Moisés Ríos y Óscar García, secretario del Ayuntamiento y el director del Instituto de Cultura, respectivamente, quienes tuvieron a su cargo el acto simbólico que marcó el inicio de la temporada decembrina en el corazón del Centro Histórico.

Decenas de asistentes se dieron cita para presenciar uno de los momentos más esperados del año, que fue el encendido del gran árbol navideño y de toda la iluminación que adornará la plazuela hasta el 6 de enero de 2026.

El público celebró con aplausos cuando después del mensaje del Ríos, llegó la cuenta regresiva y al llegar a cero la Plazuela Machado se iluminó con cientos de foquitos que cubren los árboles y el quiosco central, transformándola en un verdadero portal de la Navidad.

Una lluvia de juegos pirotécnicos iluminó el cielo ante el asombro de las familias reunidas en la plazuela.

El acto contó también con la presencia del cortejo real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025, así como de las y los candidatos a los diferentes reinados del Carnaval 2026 “Arriba la Tambora”, quienes convivieron con los asistentes y participaron en las actividades festivas de la noche.

Música, tradición y ambiente familiar

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación del Ensamble Vocal del Centro Municipal de las Artes, que estuvo bajo la dirección del maestro Juan Pablo García.

Las finas voces de los cantantes deleitaron a los presentes con un emotivo repertorio de villancicos en español e inglés, que incluyó clásicos como “Hark the herald angels sing”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Ven a cantar” y “Feliz Navidad (We wish you a Merry Christmas)”, que transportaron al público a un ambiente plenamente navideño.

Este año, la decoración decembrina destacó por su diseño detallado y por ofrecer espacios ideales para capturar fotografías.

La tradicional Villa de Santa volvió a ser uno de los atractivos más visitados, así como un nacimiento adornado por estrellas, en donde los presentes se tomaban la fotografía del recuerdo.

Además, se instalaron diversos paradores fotográficos, elaborados con elementos artísticos y luces cálidas que invitaron a los asistentes a crear recuerdos de la noche.

Estos puntos se mantuvieron en constante actividad, convirtiéndose en los lugares favoritos para quienes buscaban la foto perfecta para redes sociales o simplemente llevarse un recuerdo familiar.

Una noche mágica para el Centro Histórico

Con luces brillantes, música armoniosa y un ambiente de convivencia, el encendido navideño reforzó la tradición que cada año convierte a la Plazuela Machado en un referente de celebración y encuentro.

Autoridades municipales, familias mazatlecas y visitantes coincidieron en que este arranque de temporada dejó un mensaje de unión, esperanza y alegría para el cierre del 2025 y el inicio del nuevo año.