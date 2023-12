Ser como los niños es un mandato de perfección que nos abre las puertas a la gloria, pues ellos son todo lo que pueden ser.

Plenitud manifiesta

La navidad gira en torno a la venida del niño Jesús, motivo de alegría en todo el orbe. Reflexionemos ahora un poco sobre los niños y festejemos más a quienes lo siguen siendo con canas o sin ellas.

Hay una cierta plenitud en los niños, durante un tiempo son todo lo que pueden ser y lo muestran. Todos son artistas y manifiestan su creatividad, improvisan y se divierten con cualquier cosa, se adaptan fácilmente a las situaciones sacándole el mejor partido, si llueve bailan y disfrutan el lodo. Gozan intensamente la vida.

Reconocen sus emociones, las manifiestan y luego las sueltan y a continuar con lo que hacían como si nada. Viven intensamente el momento presente, son muy intuitivos, entienden muy rápido, su curiosidad no tiene límites, socializan con suma facilidad, sonríen y juegan todo el tiempo, gritan, lloran, se pelean y a seguir jugando, toman en serio lo que hacen, pueden ser genios en alguna habilidad si la practican haciéndolo igual o mejor que los adultos.

¿Qué los hace tan plenos?

Todavía no tienen conciencia de que no saben y de que no pueden, por eso se atreven a todo, simplemente son ellos mismos, de ahí su autenticidad; así mismo su inocencia los hace tan atractivos, no entienden la mentira porque bien saben que hay que decir la verdad, pues el intelecto está naturalmente configurado para ella, todos violentamos la razón al mentir, pero el cuerpo no puede ocultarla, la manifiesta, aún los mentirosos profesionales.

Nunca aprendimos tantas cosas en tan poco tiempo, y además se quedan grabadas, los idiomas de niños se aprenden natural y fácilmente, a diario construyen nuevas redes neuronales en ambos hemisferios, por eso entienden de todo, además aprenden jugando y se divierten haciéndolo. Al entrar a primaria las cosas cambian volviéndose más serias, lo que en el Kínder era festejo ahora se vuelve competencia, su seriedad va apareciendo y con ellas las dificultades en la escuela surgiendo los defectos de la condición humana. La escuela potencializa unas cosas pero lamentablemente entorpece esa genialidad innata.