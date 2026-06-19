“Hacer a un lado las cosas superfluas para quedarnos con la parte más pura...” quise encontrar la parte más pura y esencial en este rebuscado transcurrir de los días, en esta mitad del año, en este junio que guarda el día con más horas de luz en el año y en el que ocurren efemérides sensibles para esta que escribe —como el aniversario del niño de alma blanca: personaje de mares y océanos— y mes del Día del Padre que encierra ese amor profundo del que poco se habla... porque todo ocurre en este mes que dobla el año, en hacer la pausa necesaria, en el antes y el después, en separar el grano de la paja, en salir de la mezcla y regresar a lo puro... y eso ocurrió en la charla sostenida con el matemático Carlos Prieto, en el contagio de la belleza que él transmite al hablar de las matemáticas, del arte de la abstracción, porque para él las matemáticas son la poesía del pensamiento.

Si muchos nos dedicamos a cualquier cosa que no tuviera que ver con las matemáticas por temor a los números, luego de hablar con él te queda claro que esa idea es una errata mayor. Escucharlo es como ir ordenando un closet lleno de ropa revuelta, es recomponer la postura y acomodarte en la silla. Así de claro suele ser el pensamiento de un matemático, preciso, “si no somos precisos, mejor no somos”, dice el doctor Prieto. Aunque aclara que para divulgar las matemáticas es necesario darse la licencia de ser impreciso.

En estos días de junio en el que después de 40 años “La pelota vuelve a casa” y en el que los poetas de la ciudad claman por la esencia poética en la colonia Roma, bien vale sentarse en el primer Salón Corona de Bolívar (CdMx, 1928) y ver las caras de pasión en las enormes fotografías de las paredes... un dejo de nostalgia para leer y adentrarse en la poesía del pensamiento, para leer y conocer a Carlos Prieto, un maravilloso personaje.

Aquí parte de la entrevista:

¿Qué es la abstracción?, podría decirse que es la habilidad para concentrarnos en la esencia de un problema, hacer a un lado las cosas superfluas para quedarnos con la parte más pura y esencial de lo que queremos resolver. Dejar la mente libre de lo que nos pueda confundir para centrarnos en el objetivo. Y ahora, ¿cómo encontrar la esencia?, eso es lo difícil de descifrar...

Carlos Prieto proviene de una familia de ingenieros, con un destacado gusto por las matemáticas. Su tío Sotero Prieto fue el pionero de las matemáticas en México y el principal impulsor para que ésta dejara de ser una actividad de aficionados y se convirtiera en una actividad profesional, surgiendo así la carrera de matemáticas. Prieto inició la licenciatura, posteriormente y la maestría luego el doctorado en matemáticas, actualmente se dedica a la investigación de matemáticas puras, aquellas que se desarrollan por la mera curiosidad del conocimiento. Su línea de investigación es la topología algebraica y métodos topológicos en análisis no lineal, las cuales estudian las propiedades de figuras geométricas que permiten ser sometidas a ciertas deformaciones. Sin duda, conceptos abstractos y difíciles de entender para alguien que no es experto. Sin embargo, en muchos momentos de nuestras vidas, tratamos con la topología...

Aclara que el secreto de la divulgación en matemáticas es darse la licencia para ser imprecisos, y él ya se dio esa oportunidad escribiendo un libro de divulgación y un número mayor de artículos para un público amplio. Su incursión en la divulgación de las matemáticas fue debida al advenimiento de los fractales... También comenta que estuvo en la discusión del milenio, donde la mayor parte de la gente decía que era en el año 2000 cuando se iniciaba éste, y él explicó matemática e históricamente por qué no podía ser el 2000 sino el 2001 el año de inicio...

Lee la entrevista completa en el libro Quiénes son (Editorial UAS, 2025)

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