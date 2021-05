$!La portuguesa Ana Luísa Amaral gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

La poeta portuguesa Ana Luísa Amaral fue distinguida con la trigésima edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante reconocimiento del género en español y portugués que tiene como objetivo premiar el conjunto de la obra poética de una autora o autor vivo.

Nacida en Lisboa en 1956, Amaral es profesora en la Universidad de Porto e investigadora en Estudios Feministas, Teoría Queer y Poéticas Comparadas y autora de una treintena de libros, entre poesía, ensayo, teatro y literatura infantil, además de traductora de obras de Shakespeare, Emily Dickinson y John Updike.

Por su obra, en la que destacan poemarios recientes como “What’s in a name” -”¿Qué hay en un nombre?” publicado al castellano por Sexto Piso-, recibió numerosos galardones, como el Premio Literario Correntes d’Escritas / Casino da Póvoa, el Premio de Poesía Giuseppe Acerbi, el Gran Premio de Poesía de la Asociación Portuguesa de Escritores, El Premio Internazionale Fondazione Roma o el Premio PEN de Narrativa.

Con la decisión del jurado de esta trigésimo edición, Amaral suma su nombre a la prestigiosa lista de autores que fueron galardonados con este reconocimiento desde 1992, entre ellos Raúl Zurita (2020), Joan Margarit (2019), Rafael Cadenas (2008) o la uruguaya Ida Vitale (2015). De Argentina, el único poeta premiado fue Juan Gelman en 2005.

Este premio destaca el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

Posee una dotación económica de 42 mil 100 euros (más de 1 millón 26 mil pesos), a los que se añade la edición de un poemario antológico del galardonado, con el estudio y notas a cargo de un destacado profesor de literatura de la Universidad de Salamanca, además de unas jornadas académicas sobre el poeta premiado en el Palacio Real de Madrid.

Amaral también es coautora del Diccionario de la crítica feminista (2005), y su poesía se ha publicado en Francia, Brasil, Italia, Suecia, Holanda, Venezuela, Colombia, México y Alemania.

De su obra poética destacan títulos como “Minha senhora de quê” (1999), “Coisas de partir” (1993), Às vezes o paraíso (2000), Imágenes (2000), A génese do amor (2005), Entre dois rios e outras noites (2008) o la más reciente publicada por Seix Barral en España, What’s in a name (2017).

******

Sobre la autora

Nació en Lisboa, en 1956, es una de las poetas más singulares de las letras portuguesas contemporáneas.

- Ha publicado más de 20 libros de poemas, teatro, novela, libros infantiles y ensayo. Ha traducido la poesía de Shakespeare, Emily Dickinson y John Updike.

- Sus libros han sido traducidos en Reino Unido, Francia, Brasil, Suecia, Holanda, Italia, Alemania y Estados Unidos.

- Ha recibido prestigiosos premios, entre ellos el Premio Literario Correntes d’Escritas / Casino da Póvoa, el Premio de Poesía Giuseppe Acerbi, el Gran Premio de Poesía de la Asociación Portuguesa de Escritores, El Premio Internazionale Fondazione Roma o el Premio PEN de Narrativa.

- Ha sido nominada dos veces al Premio Reina Sofía. Es profesora en la Universidad de Porto e investigadora en Estudios Feministas, Teoría Queer y Poéticas Comparadas.