La primera manifestación del Carnaval 2026 toma nuevas rutas

Este jueves 11 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, el espíritu festivo del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, bajo el lema “Arriba la Tambora”, recorrerá zonas que por primera vez vivirán la tradicional manifestación.

Las colonias Pradera Dorada, Villa Verde, Villa Florida, La Floresta, Viva Progreso y San Joaquín se llenarán de música, danza y color durante este vibrante desfile que anunciará el inicio del proceso rumbo a la máxima fiesta del puerto.

El recorrido arrancará en la Avenida Múnich, frente al Estadio El Encanto, donde un cohetón marcará el inicio de la caravana que avanzará por las principales vialidades de la zona hasta llegar al Parque Deportivo San Joaquín.

A las 17:30 horas se llevará a cabo el primer cómputo para elegir al Rey de la Alegría y a la Reina Infantil de la edición 2026.

La manifestación será encabezada por la corte real vigente: Lucero I, Reina del Carnaval; Desiré I, Reina de los Juegos Florales; Ángela I, Reina Infantil; Ximena II, Reina de la Poesía; y Brayan I, Rey de la Alegría.

El desfile contará con la energía de comparsas de Danzare Estudio, Idance Studio y la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de la música de la Banda del Bello de Mazatlán.

Las calles también se llenarán de color con la pasarela de las aspirantes a Reina del Carnaval 2026, acompañadas de sus porras, así como de los candidatos a Rey de la Alegría y las niñas que buscan convertirse en la próxima Reina Infantil.

Al concluir el recorrido, el Parque San Joaquín se transformará en un escenario festivo con la presentación del Grupo Musical Fussión, que pondrá a bailar a los asistentes, y del coreógrafo Cali Ferrer, acompañado de su grupo folclórico, quienes rendirán homenaje a la tradición costeña con danzas típicas de la región.

El recorrido

La salida de la caravana iniciará en Avenida Múnich, a las afueras del Estadio El Encanto, y avanzará con dirección a Fraccionamiento Pradera Dorada.

Continuará por la Avenida Monte Ribereño, Avenida Genaro Estrada, Camino Circunvalación, Benjamín Franklin y al llegar a Pradera Dorada III, para incorporarse a Avenida Manuel Clouthier, continuar hacia Avenida Jacarandas, calle El Walamo y concluir en el Parque Deportivo San Joaquín, ubicado en calle Siqueros.

Candidatas a Reina del Carnaval 2026

1. Joanna Georgina Castillo Monroy (Fucsia)

2. María Monserrat Zamudio Peinado (Verde Limón)

3. Marbella Valenzuela Medina (Dorado)

4. Marbella Rivera Peraza (Naranja)

5. Anahí Esparza Aguilar (Rojo)

6. María Karely Tirado Martínez (Morado)

7. Mariana Lizbeth Guerrero Valenzuela (Amarillo)

8. Danya Carolina Moreno Rivas (Negro)

9. Andrea Elizabeth García Navarro (Azul Cielo)

Candidatas a Reina Infantil

1. Eileen Cruz Corona (Lila)

2. Noelia Vega Covarrubias (Amarillo)

3. Elisa Gutiérrez (Rosa Pastel)

Candidatos a Rey de la Alegría

1. Víctor Joel García López (Naranja)

2. Romeo Antonio Martínez Rivera (Verde)

3. Víctor Guillermo Orrante Leal (Azul Rey)

4. José Javier Osuna “El Chiras” (Rojo)