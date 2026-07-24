La sinaloense Paulina Monteón estrenará ‘Huellas del Sotavento’ en El Cantoral

La compositora mazatleca Paulina Monteón se alista para escribir un nuevo capítulo en su deslumbrante trayectoria al estrenar su obra “Huellas del Sotavento”, el próximo domingo 2 de agosto en la prestigiosa sala El Cantoral, en la Ciudad de México.

Interpretada por la Orquesta Mexicana de las Artes, esta pieza es un conmovedor tributo a la riqueza del son jarocho y al espíritu festivo del fandango, donde la tradición popular dialoga armónicamente con la grandeza de la música de concierto contemporánea.

La obra es fruto de su destacada participación en el Laboratorio de Creación de Músicas Tradicionales y de Concierto, impulsado por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) entre agosto de 2025 y febrero de 2026.