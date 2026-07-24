La sinaloense Paulina Monteón estrenará ‘Huellas del Sotavento’ en El Cantoral

La compositora mazatleca Paulina Monteón se alista para escribir un nuevo capítulo en su deslumbrante trayectoria al estrenar su obra “Huellas del Sotavento”, el próximo domingo 2 de agosto en la prestigiosa sala El Cantoral, en la Ciudad de México.
Interpretada por la Orquesta Mexicana de las Artes, esta pieza es un conmovedor tributo a la riqueza del son jarocho y al espíritu festivo del fandango, donde la tradición popular dialoga armónicamente con la grandeza de la música de concierto contemporánea.
La obra es fruto de su destacada participación en el Laboratorio de Creación de Músicas Tradicionales y de Concierto, impulsado por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Durante esta experiencia, la autora profundizó en la esencia del fandango y el zapateado, las tradiciones del son jarocho y el son huasteco, encontrando una nueva dimensión sonora para la percusión tradicional.
En las clases nos enseñaron que el zapateado no es solo una coreografía, sino un instrumento musical con voz propia. Esta perspectiva me llamó mucho la atención y me abrió la oportunidad para experimentar con nuevas formas de integración entre tradición y creación contemporánea, explicó la joven compositora.
Uno de los elementos distintivos de la obra será la presencia del zapateado como un elemento percusivo, el cual cobrará vida bajo los pies de Daniela Astorga, hermana de la compositora, quien cuenta con más de una década de trayectoria en la danza folclórica y forma parte del grupo costumbrista Zaila Mazo, de Mazatlán.
Un talento que trasciende fronteras
Paulina Monteón continúa consolidándose como una de las voces jóvenes más brillantes de la composición e interpretación orquestal en México. Antes de continuar sus estudios de Dirección Orquestal y Composición en la capital del país, cimentó su amor por el arte en el CMA al concluir la Carrera Técnica en Música y formar parte del emblemático Coro Ángela Peralta, bajo la guía de la Maestra María Murillo.
Su madurez artística ya ha dejado huella en los escenarios más imponentes del país: en 2025, su pieza “A medio camino” fue interpretada por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes dentro del marco del Festival Internacional Cervantino, para posteriormente cautivar en el majestuoso Palacio de Bellas Artes.