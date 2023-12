“Para el público conocer pueden venir aquí a la Casa Haas, a presenciar el sexteto de Beethoven, y por supuesto no podemos dejar fuera la quinta de Beethoven con la que cerramos la temporada”, dijo.

“Comenzaremos con un concierto con Doug Cotler y Lori Patterson, con el concierto Still Going Strong; resulta que los dos han obtenido grandes premios, Doug Cotler ha ganado Grammy con una canción que escribió en los 80, fácil él tiene entre 50 y 100 presentaciones al año, es cantautor, su programa es muy variado que incluye canciones de él, y no hay que descartar que nos den alguna sorpresa”.

Programación

7 de enero

Still Going Strong; Grammy award winner Doug Cotler and critically acclaimed Lori Patterson. En Teatro Ángela Peralta. 12:00 horas

14 de enero

Beethoven y Weber; Ars Sonui Cornista invitado Gordon Campbell. En Casa Haas. 12:00 y 17:00 horas.

21 de enero

Concierto ¡Mexicanísimo! Rondalla del Sector Educativo. En el Teatro Ángela Peralta. 12:00 horas.

28 de enero

Carnaval de los Animales de Saint-Saens Camerata Mazatlán Gordon Campbell, director huésped. Pianistas: José Miguel Rivera y Elias Esparza Osuna. En el Teatro Ángela Peralta. 12:00 horas.

4 de febrero

Just for fun, Horns and Jazz “The Fripperies” Campbell Quartet. En Casa Haas. 12:00 y 17.00 horas.

18 de febrero

The Spirit of Jazz The Sectionals. En el Teatro Ángela Peralta. 12:00 horas.

25 de febrero

Fantasía para un gentil hombre de Joaquín Rodrigo con la Camerata Mazatlán, que será dirigida por Gordon Campbell. A la guitarra estará Rodrigo Neftali. En el Teatro Ángela Peralta. 12:00 horas

3 de Marzo

Inconclusa de Schubert y Quinta Sinfonía de Beethoven con la Camerata Mazatlán, dirigida por Gordon Campbell. En el Teatro Ángela Peralta. 12:00 horas.