También se entregarán el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que serán anunciados en las próximas semanas.

Las mesas sobre literatura estarán representadas por países como Chile, Colombia, Noruega, Quebec, Galicia, Marruecos o Georgia. Las Galas del Placer de la Lectura, el Encuentro Internacional de Cuentistas y las 22 sesiones del Salón de la Poesía, también serán parte de la muestra literaria que arribará a Guadalajara.

Más de 630 presentaciones de libros formarán parte de esta edición. Entre ellas No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina; Poesía reunida (1977-2023), de Coral Bracho; Extrañas, de Guillermo Arriaga; El peso de vivir en la Tierra, de David Toscana; Me llamo cuerpo que no está, de Cristina Rivera Garza; Cuatro veranos, de Benito Taibo; Un cuento de Navidad, de Alejandro Zambra; De todas las flores, de Natalia Lafourcade; Contra la naturaleza secreta de las cosas de este mundo, de Patricio Pron; Las luces de febrero, de Joana Marcús; En la boca del lobo, de Elvira Lindo; Los genios, de Jaime Bayly; Umbilical, de Andrés Neuman, y La escalera eléctrica, de Ana García Bergua. Además, la Editorial de la Universidad de Guadalajara trabaja un libro homenaje que reúne fotografías, fragmentos de textos que escribió Raúl Padilla López, así como comentarios de autores y personas cercanas a él.

El público juvenil es muy importante para la FIL, por ello, este año en las sesiones de Mil Jóvenes con... participan autores de la talla de Coral Bracho, Elia Barceló, Jordi Sierra i Fabra, Jorge F. Hernández y Andrés Oppenheimer.

El Concurso Cartas al Autor estará dedicado a la escritora francesa Nathalie Bernard y su libro Lágrimas de bosque. FIL Joven contará con charlas, como “Mafalda, la tira cómica que cambió al mundo”, con la participación de Daniel Divinsky, editor de Quino, y Benito Taibo; “De machos alfa a hombres del futuro”, “La cultura de los roomies”, “Abrazar mi adolescencia trans” o “Literatura LGBTQ+”, además del Encuentro Nacional Booktube 2023 y la mesa “Booktok: la comunidad amante de los libros en TikTok”.

Además, Ecos de la FIL contempla alrededor de 130 sesiones presenciales en las que autores provenientes de 33 países visitarán preparatorias de la UdeG, tanto en el área metropolitana como en otros municipios del estado de Jalisco.

El Salón del Cómic + Novela Gráfica es uno de los espacios más esperados por el público que asiste a la FIL y cobrará vida a partir del jueves 30 de noviembre y hasta el domingo 3 de diciembre. Contará con la participación de grandes personalidades, entre las que destacan Trino y Catalina Bu, quienes junto con Daniel Divinsky rendirán homenaje a Quino, cuyos personajes vestirán este año el Foro Rius. Además, creadores como Carlo Chable, Pénélope Bagieu, Jens Kjartan Styve, Alexandre Couture, Pau Márquez y Changos Perros, estarán presentes en el Salón del Cómic.

FIL Ciencia, el programa de divulgación científica de la FIL llega a su décima edición con un nutrido programa donde se explorará la relación de la ciencia con la literatura. Temas como la computación y la física cuántica, las vacunas, la inteligencia artificial, los mitos y realidades del cáncer, la vida marina y la contaminación de los océanos son algunas de las 33 actividades donde participarán prestigiosos científicos, especialistas y divulgadores de la ciencia como Antonio Lazcano, Alberto Casas, Tommaso Calarco, Carlos Coello, Brooke Bessesen, Rogelio Tomás, Alejandro Mohar y Cristina Romera Castillo.

Unión Europea, Invita de Honor

La participación de la Unión Europea (como Invitada de Honor de la edición 37 de la FIL se desarrollará bajo el lema “Construyendo una Unión de Culturas” y su pabellón se inspira en los valores de sustentabilidad, inclusión, digitalización, hospitalidad y economía circular.

En su programa literario participarán más de 70 escritoras y escritores provenientes de los 27 países de la UE y de Ucrania, entre ellos Dacia Maraini, Tatiana Țibuleac, Lídia Jorge, Pascal Quignard, María Dueñas, Andréi Kurkov, Colm Tóibín, Mária Ferenčuhová, Judit Berg y András Forgách