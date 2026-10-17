La ‘Valija de cuentos viajeros’ llega a Escuinapa con Festival Cultural

Las escuelas primarias José Gutiérrez y Lázaro Cárdenas, de Escuinapa, fueron el escenario para la “Valija de cuentos viajeros”, un espectáculo que combinó narración oral, música y leyendas. La presentación, a cargo de la escritora Georgina Martínez, se realizó ante 700 niñas y niños.

La promotora cultural Georgina Martínez cautivó a cerca de 700 alumnos de primaria en Escuinapa con la “Valija de cuentos viajeros”, un recital de narración oral, música y leyendas. La actividad marcó el inicio del Festival Cultural Sinaloa 2026 en el municipio.

Alumnos participan activamente en el recital de la “Valija de cuentos viajeros”.

Alumnos participan activamente en el recital de la “Valija de cuentos viajeros”.

La “Valija de cuentos viajeros” es parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura. Este festival busca llevar la oferta artística, la riqueza de la tradición oral y la literatura a comunidades escolares de distintos municipios.

“El equipaje más ligero y poderoso que existe es la imaginación para emprender un viaje participativo”, expresó Georgina Martínez, promotora cultural, a los cerca de 700 asistentes.

La valija de cuentos abrió sus puertas para compartir historias que han viajado de boca en boca a través del tiempo. Se incluyeron relatos como “La cochi con hachas”, del personaje El Güilo Mentiras, así como las piezas “Mar de plástico”, “El gallo y el sultán” y “Lola la ballena”.

Durante el recital, los alumnos no solo escucharon, sino que también participaron activamente. Cantaron, respondieron preguntas y jugaron con las palabras, construyendo colectivamente una experiencia.

La “Valija de cuentos viajeros” continuará su recorrido por el estado. Este viernes se presentará en Concordia, como parte de la Primera Feria del Libro. El próximo lunes llegará a Badiraguato, el martes 20 a San Ignacio y el viernes 23 a Eldorado.

El Instituto Sinaloense de Cultura informó que con este espectáculo se busca llevar la oferta artística y la riqueza de la tradición oral y la literatura a las comunidades escolares de los distintos municipios.