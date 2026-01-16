La Velada de las Artes exaltará la identidad sinaloense con una fusión musical y de danza

La Velada de las Artes tendrá como eje central la exaltación de la identidad sinaloense, a través de una propuesta artística que fusiona la música de tambora con las bellas artes, adelantó la maestra Zoila Fernández, directora Artística del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Explicó que el objetivo del espectáculo es llevar la música tradicional de Sinaloa a su máxima expresión artística, acompañada por coreografías interpretadas por la Compañía de Ballet del Instituto, bajo la dirección del maestro Eduardo Blanco, así como por un ensamble musical que presentará arreglos especiales de la música sinaloense.

“Este espectáculo de la Velada de las Artes tiene como objetivo final expresar la tambora, la música de la tambora, la identidad sinaloense en la máxima expresión que son las bellas artes. Es una sorpresa, no puedo revelar muchos detalles, pero sé que va a encantar”, señaló.

La funcionaria precisó que no habrá huapangos, ya que el enfoque estará en el sinaloense, interpretado por un grupo de músicos que acompañan al proyecto musical encabezado por Adán Pérez, quien trabaja en los arreglos musicales del espectáculo.

Detalló que este ensamble es una banda jazz, una fusión con nuevos arreglos musicales que transforman piezas tradicionales como El Sauce y La Palma a tiempo de vals, además de interpretar obras como Alejandra y otros temas.

A este montaje se sumarán las voces de la soprano Rebeca de Rueda y la mezzosoprano Sarah Holcombe, quienes participarán en algunos de los temas junto a Adán Pérez.

En cuanto al espectáculo de la elección, Zoila Fernández indicó que será una propuesta fresca, alegre y jovial, diseñada por el coreógrafo Diego Velázquez, uno de los principales exponentes del jazz en Mazatlán y egresado de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea.

“Es un espectáculo pensado para dar oportunidad a los jóvenes talentos que se forman en nuestras escuelas. Él ha hecho versiones con música sinaloense para que interpreten diversas coreografías”, explicó.

En escena participarán la Escuela Profesional de Danza Contemporánea, la Compañía de Ballet y el maestro Eduardo Blanco, quien tendrá a su cargo el cierre del espectáculo con un número sinaloense que, aseguró, será una gran sorpresa.

Finalmente, confirmó que al término de la elección se contará con la tradicional banda, que amenizará mientras se da a conocer el veredicto final, previo a los papaquis y a la salida al kiosco para presentar oficialmente a la persona elegida ante la ciudadanía mazatleca.