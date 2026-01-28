La Velada de las Artes: Una apuesta por la evolución de la música y el arte sinaloense

MAZATLÁN._ Como un espacio para reflexionar y experimentar la evolución del arte y la música sinaloense se perfila la celebración de la Velada de las Artes del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!, sin dejar de lado su esencia e identidad cultural.

Así lo explicó Óscar García Osuna, director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quien cataloga este evento como uno de los de mayor carga simbólica y artística de la máxima fiesta porteña, al concebirse como un punto de encuentro entre tradición, innovación y reflexión con respecto a la herencia cultural sinaloense.

García Osuna explicó que la Velada de las Artes ‘Sentimientos que dan orgullo’ estará enmarcada dentro del eje temático del Carnaval ‘¡Arriba la Tambora!’, pero con una mirada que va más allá de lo festivo, teniendo como objetivo el mostrar cómo el arte, particularmente la música, puede evolucionar sin perder su esencia, dialogando con nuevas formas estéticas y narrativas.

“Sí, estamos hablando de la tambora, pero la Velada de las Artes no solo es la música, porque premiamos la poesía, que esta edición casualmente cae en una mujer (Ana Clavel)”, comentó.

“Entonces, lo que queremos es hacer ese juego del arte, pero el arte de evolucionar a través del mismo arte, sin perder su esencia y que dialoga con nuestra identidad cultural”.

En este sentido, el titular de Cultura comentó que la Velada de las Artes no se limitará a un solo lenguaje, sino que la música se integrará con una propuesta escénica como parte de un mismo discurso cultural, en la cual, considera este ejercicio para reafirmar el papel del arte como un espacio legítimo para la expresión, la introspección y la sanación social.

Uno de los elementos centrales de esta edición será el reconocimiento a la creación literaria con la premiación de la poesía, que en esta ocasión recae en una mujer, Ana Clavel, por lo que García Osuna destacó la relevancia del hecho, no solo por el reconocimiento al talento femenino, sino por el contenido de la obra premiada, ‘Autobiografía de la Piel’, que aborda temas profundamente humanos y sensibles.

“Ella (Clavel), es una mujer que habla de algo que aún en nuestra sociedad parece que a veces está prohibido. Y en este sentido, ‘Autobiografía de la Piel’, es esa misma piel que va al mar y se broncea, pero también es esa piel que a veces necesita hidratarse, que necesita un refuerzo”, comentó.

“Es por eso que para la velada queremos hacer eso, mostrar el arte de evolucionar”.

Es por esto que, en cuanto a la propuesta musical, García Osuna explicó que la Velada de las Artes apostará por un formato más íntimo y experimental, alejado de las grandes orquestaciones, pero con una fuerte carga conceptual, donde un ensamble integrado por piano, contrabajo, percusión y una potente, pero armónica voz, permitirán interpretar la música sinaloense desde una perspectiva contemporánea.

Por tal motivo, en este proyecto participarán el barítono mazatleco José Adán Pérez, acompañado por el músico culiacanense, Joel Qui, y un ensamble integrado por el contrabajista Javier Aceves y el percusionista Esteban “Cachito” Serrano, además de las voces de acompañamiento de la soprano Rebeca de Rueda y la mezzosoprano Sarah Holcombe.

Para el titular de Cultura, tanto Pérez como Qui son artistas reconocidos no solamente por su talento artístico, sino también por su capacidad de asumir riesgos creativos y explorar nuevos lenguajes sonoros.

“Adán junto con Qui, son dos artistas orgullosamente sinaloenses, y para esta velada necesitamos a un pianista que se atreviera a cosas diferentes y a alguien como Adán, que se anima a hacer cosas nuevas, por lo que en este evento vamos a mostrar esa evolución de la música”, declaró.

García Osuna señaló que, a través de este ensamble, el público será guiado por un recorrido musical que enlaza distintas etapas y expresiones de la música de Sinaloa, desde piezas arraigadas en la tradición popular hasta composiciones que han trascendido al cine, el escenario internacional y llegado a nuevas generaciones.

Mediante este paseo sonoro, García Osuna expresó que se busca evidenciar que la música sinaloense ha evolucionado y se ha proyectado al mundo, aun cuando no siempre sea reconocida desde lo comercial o lo mediático.

Durante la velada se podrán apreciar reinterpretaciones de clásicos como ‘Mi Ranchito’, ‘El Pávido Návido’, así como un homenaje al legado musical de las cantantes sinaloenses, Ana Gabriel y Lola Beltrán.

“Vamos a pasear y viajar a través de la música, en un paseo que terminamos otra vez con la esencia, donde también veremos los elementos estéticos, la plasticidad, con coreografías que quizá no mucha va a ser del zapateo, aunque siempre va el neoclásico y el folclor unidos en todo”, destacó.

Por tal motivo, García Osuna expresó que la Velada de las Artes propone una reflexión sobre el mérito, permanencia e identidad, invitando al público a reconocer el alcance y la profundidad de expresiones que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Asimismo, indicó que, en lo visual y lo escénico, el evento privilegiará la estética y la evolución del movimiento, sin abandonar por completo las raíces neoclásicas y tradicionales que distinguen al Carnaval de Mazatlán, donde este equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo busca reforzar la narrativa de transformación constante que caracteriza el arte vivo.

“Esperamos un evento de una hora y treinta, pero que nos lleve a pensar, donde podamos demostrar como toda nuestra cultura llegó a otras partes del mundo y que, por eso, decidimos llamar la velada ‘Sentimientos que dan orgullo’, para plasmar el mérito de hasta dónde ha llegado nuestra identidad cultural”, puntualizó.

La Velada de las Artes 2026 está concebida como una experiencia integral, más que como un espectáculo convencional, donde la intención es que el público recorra emocional y simbólicamente distintas capas de la identidad cultural sinaloense, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y orgullo.

Finalmente, García Osuna mencionó que este enfoque responde a una visión de Carnaval que trasciende el entretenimiento para convertirse en una plataforma de formación, reflexión y desarrollo cultural, donde la Velada de las Artes representa una oportunidad para reafirmar que Mazatlán además de celebrar, pueda pensar, crear y proyectar su cultura hacia el futuro.

Velada de las Artes 2026

La Velada de las Artes del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘¡Arriba la Tambora!’ que lleva como nombre ‘Sentimientos que dan orgullo’, tendrá lugar el sábado 7 de febrero en punto de las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Los boletos ya se encuentran a la venta con precios que van desde los 550 pesos hasta los 800 pesos, mismos que se pueden conseguir en la taquilla del Teatro Ángela Peralta con horarios de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.