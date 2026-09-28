Lamenta la comunidad cultural de Mazatlán la muerte de Héctor Manuel Luna López

La comunidad cultural de Mazatlán lamentó en redes sociales el fallecimiento de Héctor Manuel Luna López, promotor cultural y hombre vinculado durante años con las artes escénicas y distintos proyectos de la vida artística del puerto.

Tras darse a conocer su muerte, instituciones y personas relacionadas con el quehacer cultural expresaron sus condolencias y recordaron a quien fue conocido de manera cercana como “Teto”, destacando su entrega a la promoción del arte y su cercanía con artistas y creadores.

El Museo de Arte de Mazatlán, sede de la Delegación Sur del Instituto Sinaloense de Cultura, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde calificó a Luna López como un “gran promotor cultural” y destacó su dedicación a las artes escénicas.

“Héctor fue un gran promotor cultural y un hombre profundamente dedicado a las artes escénicas, disciplina en la que dejó una huella significativa en la vida cultural de Mazatlán”, señaló el museo en su publicación.

La institución recordó también su sensibilidad, compromiso y disposición para participar en proyectos relacionados con la creación artística, así como los vínculos que construyó con quienes compartieron con él distintos momentos dentro de la comunidad cultural.

Su trayectoria estuvo relacionada con la promoción de las artes escénicas, desde donde mantuvo una presencia cercana a artistas, instituciones y proyectos que contribuyeron a la actividad cultural de Mazatlán.

El Museo de Arte de Mazatlán señaló que su legado permanecerá en la memoria de quienes tuvieron oportunidad de coincidir con él y compartir proyectos, conversaciones y sueños alrededor del arte.

“Hoy despedimos a un compañero, a un promotor de la cultura y sobre todo, a un amigo. Su presencia se va, pero queda su legado y el recuerdo de todo aquello que aportó a las artes y a nuestra comunidad”, expresó la institución.

Las muestras de pesar se multiplicaron en redes sociales, donde integrantes de la comunidad artística del puerto compartieron mensajes de despedida y recuerdos de Luna López, reconociendo su cercanía y su aportación a la promoción cultural.