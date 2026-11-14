$!Lamenta la comunidad cultural de Mazatlán la muerte del Padre Rafael Piras

La comunidad cultural de Mazatlán se encuentra de luto por el fallecimiento del sacerdote xaveriano Rafael Piras Piras, del Instituto Cultural de Occidente, cuya partida generó numerosas muestras de cariño y reconocimiento en redes sociales, donde escritores, artistas, promotores culturales, comunicadores y ex alumnos compartieron recuerdos y mensajes de despedida. Además de su labor religiosa y educativa, el Padre Piras dejó una importante huella en la radiodifusión del puerto, particularmente por su trabajo al frente de Radio Cultura 90.5 FM, La Voz del Hombre, espacio desde el que durante décadas promovió la música, la literatura, el pensamiento y distintas expresiones de la cultura universal. El escritor Juan José Rodríguez fue uno de quienes recordó su trayectoria, destacando su labor como difusor cultural y su compromiso social. En su publicación evocó los programas que encabezó en distintas estaciones de radio, entre ellos “Música para un día Domingo”, que se transmitía al mediodía por Radio Éxitos.

Rodríguez también recordó la apertura de los micrófonos de Piras durante el movimiento zapatista y la manera en que el sacerdote permitía que distintas voces encontraran un espacio para expresarse. “Al frente de Radio Cultura, y otros espacios de distintas radiodifusoras, nos dejó mucho de la cultura universal, así como un modelo de compromiso social”, escribió. La poeta y columnista de Noroeste, Julieta Montero, respondió a su publicación con un breve mensaje en el que expresó la tristeza que le provocó la noticia: “Qué pena, me entristeció mi día”.

Por su parte, Carmelita R. de Fuentevilla destacó la calidad humana del sacerdote y la huella que dejó entre los habitantes del puerto. “Descanse en paz Padre Piras, el de la voz inolvidable. Mucho le debemos los mazatlecos, un gran ser humano”, manifestó. La artista plástica y promotora cultural Marysol Galván Pelayo también compartió un emotivo recuerdo, en el que agradeció las enseñanzas del sacerdote y su manera de reconocer y alentar a las personas con las que coincidía. Recordó especialmente las palabras con las que él solía hacerla sentir bien y la motivaba a valorar su trabajo, además de describirlo como un caballero que dejó una marca en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

“Fue un placer coincidir en esta vida. Ese caballero que siempre me hizo sentir bella diciéndome que ‘lo mío era la muestra de que la percha que porta siempre importa’. Buen viaje don Rafael, aquí lo veremos como el fantasma de Radio Cultura”, escribió. El escritor Toto Tirado también dedicó unas palabras al sacerdote, a quien recordó como uno de los últimos integrantes de aquella comunidad de misioneros xaverianos que llegaron a Mazatlán para sembrar valores en niños y jóvenes. En su mensaje evocó una de las frases de despedida del padre Piras. “¡Hasta pronto, queridos muchachos!”, y destacó la cosecha de generaciones que encontraron en su enseñanza una guía para construir una mejor sociedad.

Entre quienes reconocieron su influencia también estuvo el profesor de folclor Javier Arcadia, quien recordó las enseñanzas que recibió durante su juventud y cómo el sacerdote le acercó a Dios a través del arte, particularmente de la música.

Otros colaboradores de Radio Cultura, como Julio Recinos, agradecieron las oportunidades que les brindó para desarrollar proyectos radiofónicos como “Club de Jazz”, “La Aldea Global” y “Radio Sensor”, espacios que formaron parte de la diversidad de contenidos impulsados por el sacerdote. Desde la comunidad del Instituto Cultural de Occidente, Lilia Orrante Santibáñez recordó que el Padre Piras dedicó su vida a la educación, la fe y la promoción cultural, además de destacar que en 1991 fundó Radio Cultura 90.5 FM, estación que durante 35 años ha acompañado a los mazatlecos con contenidos musicales, literarios y educativos.

Las muestras de reconocimiento también llegaron de instituciones y organizaciones. ANSPAC Mazatlán lamentó su fallecimiento y destacó su vocación, entrega y pasión por la radiodifusión y el desarrollo humano. Alberto Soto, del área de comunicación del Museo de Arte de Mazatlán, agradeció la oportunidad que el sacerdote brindó a la institución para contar con un espacio dentro de Radio Cultura y compartir sus actividades con la audiencia.

Ex alumnos del ICO, como Miriam Arvizu Corde, recordaron sus consejos, sus risas y las enseñanzas que les transmitió sobre el amor por la radio. También evocó las misas para niños que celebraba los domingos en la colonia López Mateos.

El empresario y político Roberto Osuna Valdez también se sumó a las despedidas y recordó que tuvo la fortuna de conocer al Padre Piras cuando cursaba sexto año de primaria. Destacó las pláticas que compartían y la voz inconfundible del sacerdote, a quien expresó su agradecimiento y cariño: “El gran Padre Piras, en sexto año tuve la fortuna de conocerlo y de ahí en adelante me encantaban sus pláticas y su voz inigualable. DEP Padre Piras”.