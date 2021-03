Muere Vicente Rojo, exponente del abstraccionismo en México

El artista plástico abstracto, diseñador, figura fundamental del arte mexicano en el Siglo 20 y creador de un legado gráfico indeleble en la vida pública del país, Vicente Rojo Almazán, falleció la noche del miércoles, dos días después de haber celebrado sus 89 años y ser objeto de un homenaje por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le sobrevive su pareja Bárbara Jacobs y sus hijos.

La noticia fue confirmada por el ministro en retiro y miembro de El Colegio Nacional, José Ramón Cossío Díaz, a través de sus redes sociales.

“Con gran tristeza informo del fallecimiento de Vicente Rojo, gran artista y enorme ser humano. Un entrañable compañero en El Colegio Nacional. Un fuerte y solidario abrazo a Bárbara, sus familiares y amigos. Descanse en paz”, anunció a través de su cuenta de Twitter.

Llegado a México en 1949, con apenas 17 años de edad, Rojo Almazán se encontró con su padre en este país después de 10 años de no verlo. Fue en este país donde encontró su vocación como artista, primero en la pintura y el diseño y a partir de los años 60 como escultor, al inicio en pequeño formato y años más tarde, ya consolidado, como artista de obra pública.

En el homenaje rendido por la SHCP el pasado lunes, a través de un video a manera de semblanza sobre su vida, Rojo recordaba el momento en que se encontró con su padre y los años de franquismo en Barcelona.

“En Barcelona las estrellas eran muy brillantes. Yo iba a la escuela de siete de la tarde a nueve de la noche y cuando salía veía un cielo estrellado. Tenía 12, 13 o 14 años y creía que a lo mejor esas estrellas que yo podía ver las estaba viendo mi padre desde México. Eso me daba una cierta tranquilidad, una cercanía. Yo sabía que mi padre no iba a volver, lo sabía muy bien. Había una relación lejana pero al mismo tiempo cariñosa con él (...) solo encontré la libertad luminosa al llegar a México. Después me di cuenta que en Barcelona el verano es muy luminoso, pero yo no recordaba ningún verano, ninguna luz en esos 10 años de represión franquista”, dijo en conversación con la directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Adriana Castillo Román, de la Conservaduría de Palacio Nacional.

“Supongo que a mi edad la muerte puede andar por ahí, pero no me preocupa. Cuando llegue, llegará. Yo sigo viviendo, sigo vivo. Hay un elemento que tiene que ver con la vida que es el amor. Siempre he estado muy cerca del amor, muy necesitado del amor. Tengo absoluta seguridad de que todo el trabajo que haya podido hacer, que en cuanto a cantidad ha sido mucho, lo he podido hacer porque he estado siempre extraordinariamente bien acompañado”.

A lo largo de su vida, recibió innumerables reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1991, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, de España; el Doctorado Honoris Causa por la UNAM.

El gremio cultural lamenta su fallecimiento

Las reacciones del gremio cultural en el país expresaron su pesar por la pérdida de una de los creadores fundamentales de la plástica en el país, genio en el pequeño y magno formato e integrante de una de las generaciones más brillantes de la plástica nacional, la Generación de la Ruptura.

“Murió Vicente Rojo. Extraordinario artista, grande entre los grandes. Contribuyó a la renovación estética de México en los 50 y 60, representante del abstracto mexicano en el mundo. Generoso y entrañable, cultivó amistad y escuela. Tristeza infinita, abrazo a Bárbara y a sus hijos”, escribió la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero.

“Artes de México lamenta profundamente la muerte de su fundador Vicente Rojo. Nos deja en horrible orfandad. Siempre cercano a nosotros. Su ejemplo nos guía”, lamentó la editorial fundada en 1953 y su diseño fue responsabilidad de un Rojo con apenas 21 años.

“Nos ha dejado Vicente Rojo, extraordinario artista plástico, a quien el mundo de la edición tanto le debe. Muy triste noticia. Abrazo con cariño a Bárbara Jacobs y a toda su familia”, escribió Marisol Schulz Manaut, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Adiós, don Vicente Rojo. Difícil irse de acá habiendo dejado tanto como lo que usted nos dejó”, dijo el escritor Emiliano Monge.

EL AUTOR

Pintor y grabador español, exiliado y nacionalizado mexicano. Destaca tanto por la obra pictórica, como por la gráfica que maneja en todas sus posibilidades. Su obra se sitúa dentro del grupo de los ópticos mexicanos.

Nació en Barcelona en 1932, realizó estudios de escultura en la Escuela Elemental del Trabajo. En 1949 llegó a México donde estudió pintura y tipografía y compaginó esta labor con el trabajo editorial.

A lo largo de su vida fundó y dirigió varias revistas: Artes, México en la Cultura, La Cultura en México. Su nombre alcanzó gran fama en el diseño gráfico para las revistas Plural, Artes Visuales y Discos Visuales.

Como pintor hay que destacar sus series: Señales, Negaciones y México bajo la lluvia.