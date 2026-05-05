Lamentan partida de Andrey Padilla

Instituciones culturales y educativas, así como promotores de lectura lamentaron la muerte del joven mediador, escritor y maestro, Andrey Padilla, quien fue víctima de la violencia en Culiacán.
Autor del libro “Bejita, una oveja perdida en la selva” y maestro de Filosofía de la Secundaria ETI 90, fue atacado a balazos en la colonia Pedregal del Humaya, donde perdió la vida.
El Instituto Sinaloense de Cultura lamentó el deceso y lo recordó como un “joven escritor comprometido con la literatura y la enseñanza, mediador además del Programa Nacional de Salas de Lectura al que aportó su amor por los libros”.
El Programa Nacional Salas de Lectura se sumó a las condolencias al publicar en redes que lamenta el sensible fallecimiento del joven mediador Andrey Padilla.
El Colegio de Sinaloa lamentó su fallecimiento y lo describió como lector, profesor, entusiasta promotor de la lectura y colaborador de la antología “Leemos libros, aquí, allá y en todas partes”, que publicó el organismo.
“Extendemos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.
Andrey Padilla era licenciado en lengua y literatura hispánicas, originario de Culiacán, Sinaloa, México. Su producción literaria explora los valores humanos con personajes entrañables que hallarán rápidamente un lugar en el corazón de sus lectores.