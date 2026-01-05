Lanza Alas y Raíces tres invitaciones nacionales para ser parte de su programación artística 2026

Artistas, promotores y creadores interesados en el ámbito cultural infantil podrán formar parte de la programación 2026, de Alas y Raíces, convocatoria promovida por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI), en los rubros de Laboratorios Lúdicos de Artes, Presentaciones Artísticas y Narraciones orales.

Laboratorios lúdicos de artes con bebés, niñas, niños y adolescentes desde un enfoque comunitario

El proyecto Laboratorios Lúdicos seleccionará 50 propuestas dirigidas a infancias y/o adolescencias que tengan como eje principal su participación y contribución en entornos cercanos, a partir de la visibilización de su capacidad creativa desde las distintas expresiones y manifestaciones culturales.

La invitación contempla las siguientes categorías de participación: Brotes (con propuestas para bebés de 0 a 2 años e infantes de 3 a 5 años), Identidades y reconstrucción de las memorias (con proyectos dirigidos a infancias de 6 a 11 años, así como a adolescentes de 12 a 17 años).

En 2026, se priorizan las propuestas que se desarrollen dentro de los municipios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como aquellos en el Programa General Lázaro Cárdenas del Río y de la Estrategia de Atención a las Causas.

La fecha límite para la recepción de propuestas será hasta las 23:59 h (hora del centro de México) del sábado 31 de enero de 2026.

Con la finalidad de aclarar dudas sobre la convocatoria, el 15 de enero de 2026, a las 16:00 horas de Sinaloa, se realizará una videocharla a través de Facebook Live oficial de Alas y Raíces (@Alas y Raíces MX).

Las propuestas seleccionadas se publicarán en alasyraices.gob.mx el miércoles 4 de marzo de 2026.

Narraciones Orales y Presentaciones Artísticas 2026

Ambas invitaciones buscan proyectos escénicos dirigidos a bebés, niñas, niños y adolescentes, que promuevan su participación como sujetos de derechos, en espacios seguros, incluyentes y libres de violencia, con énfasis en municipios y zonas de atención prioritaria del país.

En Narraciones Orales podrán participar personas narradoras, promotoras, creadoras y profesionales de la palabra hablada de todo el país con propuestas dirigidas a infancias y adolescencias de acuerdo con los siguientes rubros: Bebés (0 a 2 años), Primera infancia (3 a 5 años), Niñas y niños (6 a 12 años) y Adolescentes (13 a 17 años).

Mientras que, para ser parte de la programación 2026 de Presentaciones Artísticas, la invitación es para compañías artísticas con propuestas escénico-lúdicas concebidas para niñas, niños y adolescentes en las disciplinas de arte circense, danza contemporánea y teatro de calle, con capacidad de adaptación a espacios abiertos, alternativos o de infraestructura limitada.

Las propuestas para ambas invitaciones se deberán registrar en línea. El periodo de recepción de proyectos en ambas invitaciones será hasta las 23:59 horas del viernes 30 de enero de 2026, (hora del centro de México).

Los resultados de las propuestas seleccionadas se publicarán el 4 de marzo de 2026 en el sitio web alasyraices.gob.mx