Lanza editorial el cómic Paper girls, una historia de suspenso

Unas horas después de la noche de Halloween de 1988, cuatro repartidoras de periódicos de 12 años descubren la historia más importante de todos los tiempos. La vida en la periferia y el suspenso sobrenatural se dan cita en esta exitosa serie sobre la nostalgia, el primer trabajo y los últimos coletazos de la infancia.

Erin, Mackenzie, “KJ” y Tiffany son las protagonistas de esta historia. Mientras realizan su trabajo en un pequeño suburbio de Ohio, la ciudad se ve invadida por misteriosas fuerzas sobrenaturales provenientes del futuro. Sin querer, las chicas se embarcarán en una aventura a través del tiempo en la que tendrán que enfrentarse con su “yo” del futuro y el destino del Universo.

Paper Girls se desarrolla en 30 números escritos por Brian K. Vaughan, el autor de superventas de Saga y es ilustrada por Cliff Chiang, el legendario dibujante de Wonder Woman.

Recientemente, Amazon estrenó la serie televisada de esta exitosa serie gráfica, bajo la adaptación de Stephany Folsom, la reconocida guionista de Toy Story 4. Distintos medios de comunicación como The Guardian y Vox, han comparado a Paper Girls con la serie Stranger Things.

Brian K.Vaughan es un reconocido autor bestseller del New York Times, también guionista de series de TV como Lost o La Cúpula.

El escritor arrasa actualmente con Saga, cómic con el que ha ganado numerosos premios desde su inicio, como los Eisner.

Le acompaña en esta aventura cósmica el preciosista arte de Fiona Staples. Su imaginación no se agota y sigue triunfando con las recientes series comiqueras Paper Girls y We Stand on Guard.

Cliff Chiang comenzó su carrera en el mundo del cómic como editor asistente en la editorial Vertigo (DC Comics). Siempre quiso ser un narrador de historias, así que se decantó por la ilustración, participando en títulos tales como The Creeper, Human Target, Green Arrow, Black Canary y Wonder Woman. Es el cocreador de Paper Girls junto con Brian K. Vaughan.