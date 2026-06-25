Lanza el Isic convocatoria para participar en el Festival Cultural Sinaloa 2026

La convocatoria para participar en el Festival Cultural Sinaloa 2026, dirigida a agrupaciones o solistas sinaloenses de arte escénico –música, danza o teatro–, ya está abierta y podrán presentar una propuesta.

Lanzada por el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura, el objetivo es reconocer, estimular y difundir el trabajo y talento de los creadores del estado en el ámbito de las artes escénicas.

El plazo límite para registrar proyectos es el lunes 24 de agosto de 2026 a las 15:00 horas y los resultados se darán a conocer el lunes 21 de septiembre de 2026, mediante su publicación en la página web y en las redes sociales del Isic.

La convocatoria completa puede consultarse en el link: https://isic.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/FECUSIN-2026-convocatoria-locales-1.pdf , y de acuerdo con sus bases, pueden participar grupos, compañías o solistas sinaloenses de música, danza o teatro (nacidos en el estado de Sinaloa o residentes, con un mínimo de tres años comprobables) y con un mínimo de cuatro años de trayectoria artística y trabajo ininterrumpido comprobable, que cumplan con los requisitos.

Se otorgarán 10 estímulos económicos de 30 mil pesos por dos funciones, a solistas o agrupaciones de entre dos y hasta 6 integrantes, quienes únicamente podrán postular un proyecto por cada grupo o solista y su trabajo escénico deberá estar terminado, por lo que no se cubrirá ningún gasto de producción.

Las propuestas deberán enviarse a la Dirección de Programación Artística del Instituto Sinaloense de Cultura al correo: artesescenicasFCS2023@culturasinaloa.gob.mx en un solo correo que contenga la carpeta digital de la propuesta escénica.

Sólo se seleccionarán proyectos que no se hayan presentado en ediciones anteriores del Festival, y cuyas condiciones técnicas y de montaje permitan llevarse a cabo indistintamente en espacios abiertos, cerrados o semicerrados en los diferentes municipios del estado.

Las presentaciones se programarán para llevarse a cabo en alguna de las sedes del Festival dentro del estado de Sinaloa en el periodo comprendido entre el 15 y el 25 de octubre del presente año, fechas en las que se realizará el Festival Cultural Sinaloa 2026.

El Isic cubrirá el transporte, hospedaje y alimentación a los integrantes de las propuestas seleccionadas, cuando sus presentaciones sean fuera de su lugar de residencia.

La selección de proyectos estará a cargo de un jurado externo integrado por especialistas de reconocido prestigio del ámbito cultural, quienes habrán de decidir cuáles serán las propuestas sinaloenses de arte escénico que participarán en el Festival, con base en la trayectoria y calidad de la agrupación o artista; calidad y originalidad del proyecto, programa u obra; impacto social, y la viabilidad técnica de la propuesta.