Lanzan convocatoria ‘Bosque Serendipia’ para fomentar la lectura en educación básica

Con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, autoridades educativas lanzaron este lunes la convocatoria “Bosque Serendipia, territorio de amor por la lectura”, dirigida a toda la comunidad de educación básica en Sinaloa.

Yunie González, asesora pedagógica del sector 7 y responsable del programa, informó que esta es la tercera edición de la iniciativa, la cual busca no sólo incentivar la lectura dentro del aula, sino también trasladarla a la vida cotidiana de los participantes.

“Es una convocatoria que está abierta a toda la comunidad educativa... desde preescolar hasta secundaria, incluidos maestros, supervisores y padres de familia. Busca impulsar la lectura y promover habilidades que les ayuden a los niños a conocer y regular sus emociones”, explicó.

Detalló que el proceso contempla dos etapas, iniciando con el “Jardín de lectura”, donde los participantes deberán elaborar un video recomendando un libro asignado, utilizando distintas técnicas como cuentacuentos, exposiciones o dinámicas creativas.

La fecha límite de inscripción será el 8 de mayo, mientras que el cierre para la entrega de materiales se fijó el 22 del mismo mes. Posteriormente, los seleccionados serán anunciados el 27 de mayo.

El encuentro final, denominado “Terrarios de historias”, se llevará a cabo el 12 de junio en el Hotel El Cid, donde los participantes convivirán con los autores invitados y presentarán sus recomendaciones ante el público.

“Los niños que son preseleccionados tienen la oportunidad de narrar lo que les gustó del cuento... y al final hay una interacción con los escritores, eso les genera mucho interés por seguir leyendo”, comentó.

En esta edición, los escritores invitados serán Memo Plastilina y Norma Muñoz Ledo, quienes dialogarán con los estudiantes sobre sus obras y el proceso creativo.

González destacó que en ediciones anteriores se ha contado con una amplia participación, alcanzando hasta 65 integrantes entre alumnos de distintos niveles, por lo que se espera igualar o superar esa cifra este año.

Asimismo, subrayó que la convocatoria tiene un enfoque formativo alineado a la Nueva Escuela Mexicana, al promover no solo la comprensión lectora, sino habilidades socioemocionales y comunicativas.

“Sabemos que la lectura es la base de todos los aprendizajes, pero también les permite desarrollar herramientas que van a utilizar en su vida diaria”, añadió.

La invitación, dijo, es abierta para toda la comunidad educativa interesada, y la información completa podrá consultarse a través de los canales oficiales de la jefatura de sector.