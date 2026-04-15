Lanzan la Colección X2: literatura sinaloense en formato digital y de acceso libre

Con el propósito de difundir la obra de autores sinaloenses en formatos accesibles y acordes a los hábitos actuales de lectura, Editorial UAS lanzó la Colección de libros digitales X2.

La iniciativa reúne, en una primera etapa, títulos de cuento, ensayo, crónica y poesía, disponibles para su descarga gratuita en su plataforma digital.

Este proyecto, se plantea como un espacio en construcción que busca dar visibilidad a distintas voces del estado. Entre los autores, se encuentran Élmer Mendoza, Geney Beltrán, Aleyda Rojo, Mariel Iribe, Alfonso Orejel, Miguel Tapia, Guillermo Gallardo, Juan José Rodríguez, Viridiana Carrillo.

También, se podrá leer a Nery Córdova, Ronaldo González, César López Cuadras, Raquel Cota, Beatriz Reyes, Bibiana Hernández, José Abraham Sanz, Francisco Meza, Humberto Quintero, Sergio Ceyca, Iván Rocha, Tania Hernández, Belem Angulo, entre otros.

Azucena Manjarrez Bastidas, directora de Editorial UAS, dijo que la diversidad de nombres se refleja también en los enfoques y estilos.

En los cuentos predominan historias breves que retratan ambientes y personajes cercanos; en el ensayo, los textos se inclinan hacia la reflexión crítica; la crónica recupera experiencias periodísticas y contextos reales, mientras que la poesía abre un espacio más libre en términos de forma y lenguaje.

“En conjunto, la colección ofrece un panorama amplio de la escritura sinaloense contemporánea. Esa ha sido la idea desde un principio, porque es necesario recuperar las voces de nuestros autores”, mencionó.

“El formato digital permite que estos materiales circulen con mayor facilidad. Al estar disponibles en línea y sin costo, los libros pueden llegar a lectores fuera del estado e incluso del país, ampliando el alcance de los autores. Esta accesibilidad también responde a una intención clara de fomentar la lectura sin que el factor económico sea una limitante”.

De acuerdo con Azucena Manjarrez, la colección X2, nace con la intención de acercar más la literatura a los jóvenes, especialmente a estudiantes de nivel medio superior en adelante.

La estrategia, señaló que busca fortalecer la presencia de estos materiales dentro de la propia Universidad y al mismo tiempo, proyectarlos hacia el público en general. Ese ha sido el eje rector de la administración del Rector, Jesús Madueña Molina.

X2 se suma a otras iniciativas impulsadas por la editorial universitaria, como Libros Libres y Nuestros libros en tu facultad, que comparten el objetivo de ampliar el acceso a la lectura y reforzar la circulación de contenidos editoriales dentro y fuera de la comunidad académica.

“La colección X2 se encuentra en etapa inicial y continúa abierta a nuevas incorporaciones, seguimos extendiendo la invitación a otros autores con la intención de que crezca y se fortalezca”, apuntó.

“Es importante destacar que en esta colección están autores ya con una trayectoria importante, con textos que ya son clásicos y otros de autores jóves que fueron escritor específicamente para este programa”.

Los textos se pueden consultar en la página: www. editorial.uas.edu.mx