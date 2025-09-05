Lanzan la convocatoria al Premio Sinaloa de las Artes 2025

El Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, invita a personas físicas o morales a proponer personas candidatas para recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2025, para reconocer y premiar a las y los sinaloenses que, por sus méritos, han contribuido con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio cultural y al progreso del arte en la entidad o fuera de ella.

El Premio consiste en un diploma, medalla de oro y 150 mil pesos, que se entregarán en ceremonia pública, en fecha que se dará a conocer con anticipación.

De acuerdo con las bases, el Premio se otorgará por reconocimiento público a la persona sinaloense creadora de una trayectoria artística y cultural singularmente ejemplar y deberá ser sinaloenses por nacimiento o por vecindad con una residencia en Sinaloa mínima de 15 años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria, y tener un mínimo de 40 años de edad.

Las propuestas deberán ser remitidas al Instituto Sinaloense de Cultura, en atención al Jurado Calificador del Premio Sinaloa de las Artes, al domicilio ubicado en Calle Rafael Buelna, s/n, colonia Centro, C.P. 80000, Culiacán Rosales, Sinaloa. Los documentos a presentar deberán precisar el nombre completo de la persona candidata tal como aparece en su acta de nacimiento.

Para ello, los postulantes deben entregar los siguientes documentos: Original de la Carta de postulación, que incluya exposición de motivos, currículum vitae actualizado, así como ejemplares de sus obras (puede ser en dispositivo USB o a través de links); acta de nacimiento o copia de identificación oficial vigente y, para personas no nacidas en Sinaloa, pero radicadas en el estado, presentar además constancias que acrediten una residencia mínima de 15 años consecutivos.

La recepción de propuestas cierra a las 15:00 horas del día 13 de octubre de 2025, y no podrán participar quienes desempeñen algún cargo de elección popular, o sean funcionarios de la administración pública federal, estatal o municipal, no quienes hayan obtenido este Premio con anterioridad. Las propuestas deberán dirigirse al Jurado Calificador, el cual estará integrado de conformidad al Decreto de creación del Premio y su fallo será inapelable.

En el caso de que las candidaturas no reúnan los requisitos previstos en la presente convocatoria o que, en opinión del Jurado Calificador, se consideren insuficientes los elementos de sustentación requeridos, “El Premio” podrá ser declarado desierto.

Para dudas o aclaraciones de la presente convocatoria, consultarla con todos los detalles en las redes sociales del ISIC o comunicarse al teléfono (667) 712 6370 de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas o al correo electrónico: forcasin@hotmail.com .