Las artes dan una voz ante el mundo, asegura Manuel Tejeda, maestro de Artes Plásticas

“Toda sociedad se puede medir por su nivel de cultura y la cultura se mide por el arte que produce”, manifestó Manuel Tejeda, catedrático de la Unidad Académica Escuela de la Escuela de Artes Plásticas de la UAS, al participar como invitado al programa Expresiones Inéditas, que forma parte de la agenda cultural de la Coordinación General de Extensión de la Cultura.

Acompañado por Mara Ortiz en la conducción y en evento transmitido vía Facebook Live a través de la cuenta Cultura UAS, el creador comentó que en nuestra época, el estudiar arte no es bien visto.

“Porque no se cree que sea bueno estudiar artes porque no se le ve la utilidad, si estudias artes tiene la posibilidad y casi la obligación de darle la identidad que se merece al lugar en el que vives”.

Agregó que el arte nos da voz ante el mundo y es parte fundamental, “lamentablemente no tenemos tanta identidad cultural porque no tenemos una investigación previa de lo que queremos hacer, por ejemplo, un paso peatonal, que es simplemente un puente, no tenemos una visión de que ésta es la arquitectura que se hace en Sinaloa, no tenemos la visión de ver cuál es nuestra identidad como sociedad”, dijo.

“Una persona tiene facultades artísticas o se forja y que todos los seres humanos desean crear, hay personas que tiene las habilidad o deseos de hacerlo que otros, pero todos tenemos ese deseo, y nosotros como adultos tenemos la obligación de fomentar el deseo de crear porque la educación artística aunque se ha delegado a las escuelas, también inicia en casa; los niños tienen talento y deseo de hacer algo, pero que también se debe de fomentar, porque hay quienes tienen mucho talento si no se les fomenta ese talento, se ahoga, esa chispa se apaga.